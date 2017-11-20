Россиянин захватил заложников в белорусском банке

В белорусском Могилеве мужчину задержали после того, как он напал на отделение банка и захватил заложников. Впоследствии выяснилось, что нападавший оказался гражданином России, сообщает портал TUT.by.

Инцидент произошел около 15.00 20 ноября. Вооруженный пистолетом мужчин вошел в отделение банка и стал требовать деньги, угрожая сотрудникам учреждения. Одна из работниц банка нажала тревожную кнопку, после чего стала выполнять требования нападавшего. После нажатия кнопки двери банка заблокировались и все, кто был внутри, оказались заложниками мужчины.

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Когда на место прибыла милиция, нападавший потребовал автомобиль, а в качестве заложника взял первого заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Васильева. В ходе погони злоумышленника удалось ранить и задержать.

Уже после инцидента выяснилось, что нападавший — гражданин России.

«Установлено, что задержанный — гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери», — сказала официальный представитель УСК по области Оксана Соленюк, уточнив, что ему 28 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников.