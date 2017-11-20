Песков назвал причину заминки с принятием закона о защите животных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «заминка» с принятием Госдумой закона о защите животных связана с необходимостью его доработки, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, закон о защите прав животных остается на повестке дня и в обозримой перспективе удастся найти «развязку», которая поможет его принятию.

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«Действительно, с рассмотрением этого закона произошла заминка. В свое время президент говорил о необходимости доработки этого документа. Также известно, что имеются определенные проблемы с доработкой этого документа в плане того, чтобы этот закон был реализуем», — сказал Песков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за живодерство.

Зоозащитники выступают за скорейшее принятие законопроекта «Об ответственном обращении с животными», который был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года.