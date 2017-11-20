Данные с «черных ящиков» упавшего самолета L-410 отправлены в Москву

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Специалисты Международного авиационного комитета (МАК) сняли показания с «черных ящиков» упавшего в Хабаровском крае L-410, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минтранса региона.

«Комиссия МАК сняла показания с обоих бортовых самописцев — речевого и параметров полета. Информация отправлена на расшифровку в Москву. Также следственные органы передадут в МАК собранные документы», — сказал он.

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Ранее стало известно, что МЧС демонтировало оба самописца с самолета.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в Хабаровском крае 15 ноября при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.