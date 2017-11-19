Пожар потушили в административном здании на западе Москвы
Возгорание личных вещей произошло в административном здании на западе столицы, огонь оперативно потушили, передает РИАМО.
В воскресенье в 01:59 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: проезд Стройкомбината, владение 1, строение 107.
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«По данному адресу происходило загорание в административном здании личных вещей в одном из помещений на площади 25 квадратных метров. Благодаря профессионализму и слаженной работе в 02:33 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Пострадавших на пожаре в административном здании нет.