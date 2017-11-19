Человек пострадал при пожаре в квартире в Королеве

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов в подмосковном городском округе Королев, при пожаре пострадал один человек, передает РИАМО.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Пионерская, дом №33, квартира 18, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 13:05 в воскресенье.

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«13:22 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На тушении возгорания в квартире работали 14 человек и четыре единицы техники.