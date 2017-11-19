Посетитель ночного клуба в Кузбассе открыл стрельбу из ружья по охранникам

В Кемеровской области посетитель ночного клуба открыл стрельбу из ружья по охранникам заведения, один мужчина погиб, второй пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Около 00.50 мск в полицию поступило сообщение о стрельбе в ночном клубе в городе Ленинск-Кузнецкий. Полицейские прибыли на место инцидента и установили, что в клубе произошла драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых участников конфликта.

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«Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями скрылся на автомобиле. В результате данного преступления были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них — 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщили в МВД.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Кемерово.

Также были задержаны еще три участника конфликта.

Полицейские изъяли незарегистрированное охотничье ружье, из которого стреляли по охранникам, оружие направили на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретинии и хранении оружия.

Отмечается, что следователь СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство», он работает с задержанными.