Трех человек спасли при тушении пожара в квартире на улице Академика Королева в Москве

Пожарные спасли двух взрослых и ребенка при тушении пожара в квартире на улице Академика Королева в столице, кроме того, были эвакуированы еще десять человек, передает РИАМО.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Академика Королева, дом №8, корпус 2, поступило в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 22:15 17 ноября. По данному адресу происходило загорание в одной из квартир на первом этаже жилого дома на общей площади около 40 квадратных метров.

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«Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 22:39 полностью ликвидировать загорание. В ходе тушения пожара были спасены три человека (один из них – ребенок), с вышележащих этажей были эвакуированы десять человек», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Всех спасенных передали медикам для осмотра.