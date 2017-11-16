МВД опровергло подготовку планов по ликвидации СК
МВД опровергло сообщения о подготовке ведомством предложения по ликвидации Следственного комитета, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
«Опубликованная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о подготовке руководством МВД России предложений по реформированию системы органов предварительного следствия в Российской Федерации не соответствует действительности», — сказала он.
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Волк добавила, что МВД не выдвигало инициатив по передаче полномочий СК, и «тем более - о его ликвидации».
Ранее о предложении МВД ликвидировать СК сообщали СМИ.