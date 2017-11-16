Минфин намерен ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки»

Минфин России подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив контрабандой санкционной продукции статью 226.1, которая предусматривает также наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров.

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«Особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров.