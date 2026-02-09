Размер шрифта
Наука

Названа популярная пищевая добавка, снижающая агрессию на 28%

AVB: омега-3 снижает агрессивность на 28%
Прием омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбьем жире и пищевых добавках, может способствовать снижению уровня агрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании, проанализировав результаты почти трех десятков клинических исследований. Работа опубликована в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Омега-3 давно связывают с поддержанием психического здоровья: ранее их дефицит ассоциировали с повышенным риском шизофрении и депрессивных расстройств. Агрессия и антисоциальное поведение, в свою очередь, частично рассматриваются как следствие нарушений питания и обмена веществ в мозге.

Авторы нового исследования провели метаанализ 29 рандомизированных контролируемых испытаний, проведенных в период с 1996 по 2024 год. В общей сложности в них участвовали 3918 человек — от детей и подростков до людей среднего и пожилого возраста. Средняя продолжительность наблюдения составляла около 16 недель.

Результаты показали умеренный, но статистически значимый эффект: прием омега-3 сопровождался снижением агрессивного поведения в среднем до 28% по сравнению с контрольными группами. Эффект сохранялся независимо от пола, возраста, клинического диагноза, дозировки и длительности приема.

Важно, что уменьшение агрессии касалось как реактивной формы (импульсивной реакции на провокацию), так и проактивной — заранее спланированного агрессивного поведения. Ранее было неясно, влияет ли омега-3 на оба этих типа.

«Я считаю, что пришло время рассматривать добавки омега-3 как один из инструментов снижения агрессии — независимо от того, идет ли речь о клинике, сообществе или даже системе уголовной юстиции», — заявил нейрокриминолог Адриан Рейн, один из авторов работы.

При этом исследователи подчеркнули, что речь не идет о «панацее». Эффект был краткосрочным, а для подтверждения долгосрочного влияния необходимы более масштабные и продолжительные исследования.

«Омега-3 не является волшебным решением проблемы насилия в обществе. Но может ли он помочь? Наши данные позволяют ответить на этот вопрос утвердительно», — отметил Рейн.

Ученые предполагают, что механизм действия связан со снижением воспаления и поддержанием нейронных процессов в головном мозге. Дополнительным аргументом в пользу омега-3 остаются данные о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний при их регулярном потреблении.

По словам авторов, даже увеличение доли жирной рыбы в рационе — без приема добавок — может иметь потенциальную пользу, в том числе для детей с повышенной агрессивностью, в сочетании с основной терапией.

Ранее был развеян популярный миф о побочных эффектах статинов.
 
