ВС РФ сбили вертолет Ми-24 ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили вертолет Ми-24 авиабригады «Херсон» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление бригады.

Экипаж вертолета 11-й бригады армейской авиации ВСУ погиб при выполнении боевой задачи, говорится в заявлении.

Утром 9 февраля Telegram-канал «Военная хроника» написал, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродрому в районе города Васильков в Киевской области Украины. В ходе атаки российские военнослужащие применили ракеты 9М723-1 «Искандер-М». По данным канала, ставший целью аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев истребителей F-16AM.

1 февраля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские беспилотники БМ-70 со Starlink уничтожили два истребителя ВСУ на аэродроме в Миргороде. ВС РФ поразили украинские F-16 и Су-27, а также вывели из строя радиолокационную станцию П-18.

