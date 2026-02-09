В Турции высказались о возможной смене власти в Иране

CNN Türk: Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже при военной атаке

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий смены власти в Иране. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Türk.

«Нет, не думаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он отметил, что возможный ответ Тегерана в виде ударов по американским военным базам приведет к резкому расширению конфликта. Такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.

