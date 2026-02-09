Названа главная проблема, с которой столкнулся Коростелев в первой гонке ОИ

Пятикратный победитель Универсиады, бывший российский биатлонист Андрей Маковеев объяснил главную проблему, с которой столкнулся российский лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Было заметно, что он когда ехал с горки сзади норвежцев и не накатывал их. Обычно, если сидишь за спиной, то на выкате должен выкатываться вперед. А он еще и отставал на некоторых спусков. Я говорю про вторую часть гонки, про коньковый этап. То есть, я из-за этого говорю, что он молодец и реально прыгнул выше головы», — заявил он.

8 февраля Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

