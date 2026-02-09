Суд в РФ зарегистрировал протокол против Roblox

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении игровой онлайн-платформы Roblox Corporation о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом говорится в картотеке суда.

«Зарегистрирован протокол в отношении Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или Интернета)», — говорится в карточке дела.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. При этом ранее Роскомнадзор неоднократно направлял требования по обеспечению безопасности детей на платформе.

Руководство Roblox обратилось в РКН, заявив о готовности к взаимодействию с целью принятия мер, нужных для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий.

Ранее в Roblox ввели обязательное подтверждение возраста по лицу или паспорту.