Общество

В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим оружием

В ХМАО задержали юношу, планировавшего напасть на школу с топором
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученик из ХМАО планировал напасть на школу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Советский. По словам собеседника, молодой человек пришел в гимназию с топором и пневматическим оружием. Его целью якобы были обидчики, поэтому он подошел к расписанию, чтобы узнать, в каких классах они занимались.

«На место приехали силовики, подростка задержали и увезли. Никто не пострадал», – сообщается в публикации.

Известно, что в чатах с друзьями накануне юноша просил их не приходить в учебное заведение. На вопрос одной из одноклассниц он ответил, что собирается «совершить ужасные вещи». По словам очевидцев, некоторые ученики школы травили его.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители департамента образования и науки планируют провести проверку в школе, после которой дадут оценку действиям педагогов.

Ранее подросток, устроивший нападение на общежитие в Уфе, признал вину.
 
