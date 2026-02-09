«Позор человечества»: Губерниев жестко раскритиковал Гашека из-за его заявлений

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека позором человечества из-за его слов про российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Гашек — это позор человечества. Не может быть человек таким мудаком. Был одним из лучших в своем деле в истории хоккея. Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск», — заявил Губерниев.

Изначально Кучеров сказал, что без России Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших. В ответ на это заявление Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея (IIHF) Кучеров избежит угрызений совести из-за его игры за российскую национальную команду, и вновь назвал НХЛ рекламой СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее в Европе выразили надежду на скорое возвращение России на Олимпиаду.