Ляйсан Утяшеву высмеяли за «костюм пельменя»

Платье телеведущей Ляйсан Утяшевой назвали костюмом пельменя
Бывшую гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеяли из-за платья.

Утяшева опубликовала на своем аккаунте отрывок из нового выпуска шоу «Выжить в Стамбуле». В эпизоде телеведущая предстала в белом платье, чей фасон напомнил пользователям форму пельменя. В комментариях поклонники начали подшучивать над нарядом и называть его «костюмом пельменя».

«Ляйсан свои любимые манты одела», — пошутила пользовательница (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Газета.Ru»).

В феврале Ляйсан Утяшева рассказала о том, что во время съемок в шоу «Выжить в Стамбуле» у нее началась аллергия из-за укуса осы. Звезда уточнила, что долго не могла избавиться от отека.

В шоу «Выжить в Стамбуле» две команды соревнуются за главный приз — 10 миллионов рублей. Участники проходят проверку на силу, ловкость и характер. Победители каждую неделю живут в роскошной вилле, а проигравшие — в диких условиях без привычных удобств.

Актриса Мария Горбань призналась, что испытывала проблемы со здоровьем во время экстремальных съемок шоу «Выжить в Стамбуле». Она рассказала, что падала в обморок на жаре.

Ранее певице Аните Цой порезали все костюмы перед концертом в Кремле.
 
