В Венгрии призвали ввести санкции против ответственных за мобилизацию на Украине

Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Европейского союза (ЕС) против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Будапеште, передает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня продолжают распространяться видео, на которых мужчин похищают на улице на глазах их семей. При этом задержанных «избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины», отметил министр.

«Мы в Брюсселе продолжаем настаивать на включении всех, кто несет ответственность за осуществление принудительной мобилизации на Украине, в санкционный список Евросоюза. Предложение находится в Брюсселе на столе», — сказал Сийярто.

Несколькими часами ранее Сийярто заявил, что мобилизация на Украине приобрела форму принудительного преследования граждан, включая задержания и принуждение к службе вопреки их воле. По словам главы венгерского МИД, на улицах украинских городов, как он утверждает, фиксируются многочисленные случаи «охоты на людей».

Ранее Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС, заявив категорическое «нет» Брюсселю.