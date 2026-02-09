Глава МИД Турции оценил политику Ирана на фоне переговоров с США

Фидан: при ослаблении иранский режим может принимать более радикальные решения

В случае ослабления иранский режим может начать принимать более радикальные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Финад на фоне переговоров Ирана и США об иранской ядерной программе, передает ТАСС.

Глава МИД Турции назвал иллюзорными планы свержения властей в Иране путем нанесения по нему воздушных ударов. По мнению Фидана, «регион не выдержит новой войны».

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.