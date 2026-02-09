В Иркутске сотрудники аэропорта забрали у матери с ребенком детское питание перед полетом

Мать пожаловалась на работников аэропорта Иркутска, отобравших у нее детскую еду

Прокуратура проводит проверку после того, как при досмотре у матери забрали детское питание. Об этом сообщает Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Инцидент, как рассказала сама пострадавшая, произошел в аэропорту Иркутска. Сотрудники службы досмотра потребовали, чтобы мать вылила молоко из бутылочки, из которой в тот момент пил маленький пассажир.

Помимо этого, у нее забрали всю детскую еду, включая пюре в банках, молочную смесь, кисломолочные продукты. Также она не смогла забрать с собой воду из поильника.

Перелет длился 6,5 часов. По словам женщины, ей пришлось кормить ребенка тем, что давали в самолете.

«По ее словам, она записала фамилию и инициалы сотрудницы, отказавшейся пойти ей навстречу, и просила назвать данные начальника, но та отказалась», – сообщается в публикации.

На данный момент прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. В случае, если будут основания, специалисты ведомства примут меры.

Ранее пассажир разозлился из-за перевеса и выбил сотруднику аэропорта зубы.