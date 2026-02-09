Взрывы раздались над Геленджиком на фоне беспилотной опасности

Серия взрывов раздалась над Геленджиком в Краснодарском крае, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники в акватории Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, было слышно не менее пяти взрывов со стороны моря, а в небе видны вспышки.

«Местные утверждают, что прямо сейчас российская ПВО уничтожает БПЛА ВСУ», — отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны РФ и кубанские власти пока не комментировали ситуацию.

В настоящее время на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны России, 36 дронов сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

Ранее в трех районах Кубани нашли обломки сбитых беспилотников.