На передовой Россия, вероятно, уже одержала победу над Украиной, ведь сейчас проигрыш Киева кажется «неизбежным». Об этом рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde.

Одуэн-Рузо подчеркнул, что поворотным моментом в конфликте стал провал украинского контрнаступления в 2023 году, во время которого ВСУ не смогли преодолеть «неприступную российскую оборону».

«Сегодня Украина потеряла 20% своей территории. Не сумев отвоевать эти земли, она неизбежно проиграет. <…> К сожалению, сегодня мы не видим тех переломных моментов, которые могли бы изменить ситуацию и позволить Украине вернуть утраченные территории <…> Тактически, на передовой, Россия, вероятно, уже одержала победу», – заявил историк.

Однако Одуэн-Рузо считает, что победа России в полной мере не означает поражение Украины, так как Москва «не достигла» «полного вассального подчинения Украины», которое якобы было «целью» Кремля. Также он отметил, что РФ достигла успеха над Украине «большой ценой».

Кроме того, в интервью историк обвинил европейцев в возможном поражении Украины и отметил, что ЕС не предоставил Киеву «всех необходимых ресурсов», заставив ВСУ «воевать с завязанными руками».

В январе Одуэн-Рузо также говорил, что Украина «потеряла шансы» на возвращение утраченных территорий, а ее поражение кажется неизбежным. Также в январе бизнесмен Ким Дотком заявил, что Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и блоком НАТО. А в феврале профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что чиновники на Украине начали готовить население к поражению.

