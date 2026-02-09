В Москве прошли похороны актрисы Ольги Чиповской

Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония прощания состоялась в Театре Вахтангова в понедельник утром. Проститься с ней пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники.

В Театре Вахтангова она работала с 1980 года до последних дней жизни. Зрителям она запомнилась по спектаклям «Лето в Ноане», затем играла в таких спектаклях, как «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…», «Филумена Мартурано» и других. Также она снялась в нескольких фильмах, в том числе в таких картинах, как «Художник из Шервудского леса», «Затишье», «Елки 3» и других.

В 2021 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

67-летней Чиповской не стало 4 февраля, на момент кончины она была дома.

Известно, что Чиповская была замужем за российским джазовым музыкантом, заслуженным артистом РСФСР Борисом Фрумкиным. Ольга и Анна Чиповская вместе сыграли в фильме «Елки 3».

