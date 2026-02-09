В Турции высказались о появлении ядерного оружия у Ирана

Фидан: Турция вступит в ядерную гонку, если в регионе появится ядерное оружие

Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ядерное оружие (ЯО). Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ЯО у Ирана.

«Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке», — сказал глава ведомства.

При этом Фидан не стал отвечать на вопросу, хотела бы Турция иметь ядерное оружие.

В январе газета The New York Times сообщила, что западные спецслужбы не обнаружили доказательств создания Ираном ядерного оружия. По информации издания, спецслужбы не выявили признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовок.

Ранее Трамп заявил, что сомневается в отказе Ирана от ядерного оружия.