Российская саночница попала в топ-15 после первых двух попыток на Олимпиаде

Саночница Олесик стала 14-й во второй попытке в одноместных санях на Олимпиаде

Российская саночница Дарья Олесик выступила в двух попытках в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026.

В первой попытке россиянка стала 13-й, показав время 53,289. После второй попытки она опустилась на позицию ниже, преодолев дистанцию за 1:46.651. Лучшей во втором заезде стала немка Юлия Таубиц, ее результат составил 1:45.188.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня на Олимпиаде, включая заезды Олесик.

Третья и четвертая попытки пройдут 10 февраля.

21-летняя спортсменка — чемпионка России – 2024, трехкратная чемпионка первенства России среди юниоров (2021, 2023 и 2025). Примечательно, до старта Игр в Ирландии пытались оспорить решение предоставить Олесик квоту, однако Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

