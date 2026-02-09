Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Российская саночница попала в топ-15 после первых двух попыток на Олимпиаде

Саночница Олесик стала 14-й во второй попытке в одноместных санях на Олимпиаде
IMAGO/kristen-images.com/Global Look Press

Российская саночница Дарья Олесик выступила в двух попытках в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026.

В первой попытке россиянка стала 13-й, показав время 53,289. После второй попытки она опустилась на позицию ниже, преодолев дистанцию за 1:46.651. Лучшей во втором заезде стала немка Юлия Таубиц, ее результат составил 1:45.188.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня на Олимпиаде, включая заезды Олесик.

Третья и четвертая попытки пройдут 10 февраля.

21-летняя спортсменка — чемпионка России – 2024, трехкратная чемпионка первенства России среди юниоров (2021, 2023 и 2025). Примечательно, до старта Игр в Ирландии пытались оспорить решение предоставить Олесик квоту, однако Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее стало известно, примет ли Коростелев участие в следующей гонке на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!