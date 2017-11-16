Володин поспорил с Жириновским об «усталости от царя»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на слова об «усталости от царя», передает РИА «Новости».

«По поводу усталости… Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал — вас избирают, и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться. Это о чем говорит? Все зависит от того, какой царь, какой лидер, несет ли он усталость и стагнацию. А может быть, он несет прогресс и настроение», — сказал Володин.

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Ранее во время своего выступления Жириновский предположил, что в двадцатом веке народ «устал от царя». «Народ может без царя. И от царя устали потому, что он все делал один, министров он назначает — чехарда с министрами. И устали от него — от Николая Александровича. Не надо придумывать экономические причины <...> усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники», — заявил глава ЛДПР.

В начале нынешнего года Жириновский назвал Октябрьскую революцию «политическим ДТП».