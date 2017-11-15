Источник рассказал о травмах выжившей при крушении самолета L-410 девочке

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Источник в службе транспортного надзора Хабаровского края заявил, что спасение 4-летней девочки при падении разбившегося в Хабаровском крае близ поселка Нелькан самолета L410 с высоты 600 метров - это крайне редкий, практически уникальный случай, сообщает «Интерфакс».

«Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиакатастрофе выживает человек. Это уникальный случай. К тому же девочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясением мозга и поломанной ногой», — отметили в службе транспортного надзора.

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По его словам, ребенок будет в ближайшее время транспортирован в детскую больницу Хабаровска, угрозы жизни девочки нет.

Девочка, выжившая в авиакатастрофе, летела к бабушке в сопровождении учительницы. В результате крушения самолета L410 15 ноября экипаж и пассажиры погибли.