Мощный циклон обрушился на Московский регион

Столицу и Московскую область накрыл мощный погодный циклон, передает телеканал «360».

Из‐за мокрого снега, гололедицы и плохой видимости на городских дорогах МЧС объявило экстренное предупреждение.

На данный момент мокрый снег идет по всему московскому региону. Осадки продолжатся в течение всего дня. Кроме того, по данным синоптиков, на протяжении недели в столице почти не будет солнца.

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Кроме того, в Москве сохранится низкое атмосферное давление, а продолжительность светового дня будет постепенно сокращаться.

Пока еще температура воздуха в столице держится на отметке выше нуля, однако уже через два дня в город окончательно придет зима. Сначала резко похолодает до минус пяти градусов, а к 20-м числам месяца метеорологи обещают и до минус 17 градусов.

14 ноября возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах и ухудшение видимости в осадках 500 - тысячи метров. В связи с этим столичное управление МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Помимо этого, всем, кто за рулем, следует избегать таких маневров, как обгоны, перестроения и опережения.

Что касается пешеходов, то им лучше подумать об одежде со светоотражающими элементами. В противном случае водители могут просто не разглядеть тех, кто переходит дорогу.