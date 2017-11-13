Собака напала на годовалого ребенка в Хабаровске

В Хабаровске годовалый ребенок попал в больницу после нападения собаки, передает телеканал «360».

Полиция города начала проверку после случившегося.

Инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в Краснофлотском районе Хабаровска. Мать двоих детей, одного года и пяти лет, пришла с ними в гости к подруге. Та держит двух собак породы хаски.

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Вечером женщины ушли, оставив детей в квартире с животными. Пока их не было, малыша покусал один из псов.

Свое отсутствие женщины объяснили необходимостью спасти брошенных щенков, ради чего они и покинули квартиру.

Ребенка отравили в больницу. Медики оценивают его травмы как серьезные, мальчику назначено соответствующее лечение. Собаки, по имеющимся данным, были здоровы и привиты.

Полиция проводит проверку после получения ребенком травм. После ее завершения будет принято процессуальное решение.