«За два учебных года в школах усилилось расслоение»

Дистанционное обучение помешало школьникам в полной мере освоить материал из-за проблем с интернетом, ограниченной коммуникации с педагогом и непонятных учебников. При этом за счет того, что онлайн во многом оставил учеников наедине с собой, вынудил планировать время и распределять ресурсы, повысился и их уровень самостоятельности. К таким выводам в своем исследовании пришли эксперты НИУ ВШЭ. Специалисты в области образования добавляют, что удаленка усилила расслоение между мотивированными детьми и теми, у кого особых целей нет, а в новом учебном году сложнее всего придется 5-9 классам.

Сложности освоения и самостоятельность

Эксперты НИУ ВШЭ опросили семьи из девяти разных регионов, чтобы проанализировать, как онлайн-обучение сказалось на образовательном процессе и с какими проблемы столкнулись сами ученики, а также их мамы и папы. Результаты интервью легли в основу исследования «Опыт дистанционного обучения и дефициты современной школы: позиции школьников и родителей» (есть у «Газеты.Ru»).

Помимо технических моментов вроде качества связи и скорости интернета, первая проблема, которая встала перед школьниками – сложности в освоении материала. Многие не улавливали сути темы, отвлекались и «напрасно тратили время».

«На дистанционном непонятно объясняли, не так, как в школе: из-за сети, из-за того, что урок слишком короткий был. В интернете, конечно же, я находил, как решать, но хотелось больше, чтобы учитель рассказывал, а не интернет», — приводятся в исследовании слова 14-летнего школьника из Краснодара.

Ученики также долго не могли приспособиться к формату урока – они банально не понимали, когда нужно слушать учителя, а когда можно что-то уточнить.

Режимы дистанционного обучения от школы к школе отличались: в одних тему объяснял учитель по видео, в других ребята изучали новый материал сами, ориентируясь на ролики и задания учителя.

Из-за сложностей коммуникации с педагогами школьники часто сталкивались с самостоятельной работой с учебниками. Выяснилось, что независимо от уровня начитанности ребенка эта задача не из легких.

«Я путаюсь в словах… эти официальные предложения, и ничего не понятно. Это все равно что… открыть Конституцию Российской Федерации, начать ее читать», — цитируют авторы исследования читающего ученика 16 лет из Москвы.

Нелегко ученикам далась и самостоятельность. Дисциплинированные дети, мотивированные на хороший результат, с задачей справились и даже нашли в этом плюсы. А вот «среднестатистическим» школьникам пришлось трудно.

«У тебя рядом стоит спокойно нормальная кровать, на которую ты можешь прилечь в случае чего и ничего не делать. Учеба в такой обстановке не воспринимается как учеба», — рассказывает 15-летний школьник из столицы.

Однако уровень самостоятельности дистанционка все же повысила: ученики получили возможность ставить цели и задачи обучения, выделять больше времени на важное, регулировать скорость выполнения домашней работы.

«Шансы для реорганизации учебы, по словам школьников, возникли в немалой степени в силу того, что не надо было тратить время на дорогу, не было перемен между занятиями. Таким образом, высвободившиеся часы можно было израсходовать на отдых, углубленную учебу или другие увлечения», — отмечается в исследовании.

Кроме того, дистанционное обучение снизило «дисциплинарную власть учителя». Общение стало более неформальным, дистанция между педагогом и его подопечными сократилась. Это позволило детям чувствовать себя комфортнее.

«Учителя как-то подобрее к нам относились, с лаской… Как-то общались с нами даже на отвлеченные темы, поддерживали», — объясняет 14-летний ученик из Тюмени.

Авторы исследования задали респондентам вопрос, хотели бы они продолжить учиться онлайн. Более половины дали утвердительный ответ. Положительно на предложение чаще реагировали дети, которые на дистанционке смогли почувствовать себя свободнее. Тем не менее большинство из них заявляло, что соскучилось по живому общению с одноклассниками.

Опрос показал, что в большинстве семей родители прислушиваются к мнению детей, и «в сопоставлении с семьей школа внезапно оказалась тем местом, где у ребенка меньше всего возможностей высказать свое мнение и быть самим собой».

«В детстве, когда появлялась тема, с первого по пятый класс, я спрашивал у родителей. Потому что у учителей я боялся спрашивать, стеснялся до ужаса… Потом, уже с пятого по седьмой, пытался к учителям подходить и спрашивать. И иногда помогало. А уже сейчас… Я смотрю все в интернете, у разных учителей по видео где-нибудь на Ютубе и в том же Яндексе, которые объясняют хорошо», — рассказал авторам исследования 16-летний подросток из Казани.

При этом родители, отмечают респонденты, часто не способны помочь им разобраться в теме.

Пострадала средняя школа

В этом году в связи с возвращением к традиционному формату обучения не все школьники будут чувствовать себя одинаково, отметил директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин.

«Мотивированным детям, которые собираются поступать в хорошие вузы, нацелены на высокие результаты, будет хуже – за время дистанционного обучения они научились эффективно распределять свое время и расходовать ресурсы. Школа ограничит это. Не мотивированным, надеюсь, будет привычнее и лучше. За эти два учебных года у нас существенно усилилось это расслоение», — пояснил он.

Мотивация школьников за время дистанционки сильно просела, и это большая проблема, считает Илюхин.

«Мы занимались технологией, организацией образовательного процесса, мы не всегда занимались мотивацией. И как теперь не только замотивировать, но и восполнить те пробелы знаний, которые образовались?» — рассуждает эксперт.

Сильнее всего, по его мнению, пострадала средняя школа. Старшеклассники нацелены на поступление в вуз, и это их подстегивает; в младшей школе занятия почти не прерывались на дистант. Ученики же 5-9 классов пока не имеют достаточной мотивации, но учились дистанционно.

Коллега авторов исследования из НИУ ВШЭ, заслуженный профессор, эксперт в области образования Ирина Абанкина также считает, что сложнее всего дистанционное обучение далось тем ребятам, которые не ориентировались на конкретный вуз или направление.

«Сложно пришлось и тем ученикам, которые проживают в местах с плохим покрытием интернета. Конечно, школы старались выходит из положения: где-то ребята приходили и брали задания из коробки, а потом возвращались и клали выполненные работы – то есть наладилась такая письменная форма работы, где-то и телевидение было подключено к образовательному процессу – в Крыму в частности», — добавила она.

При этом, подчеркнула профессор, самостоятельность учеников действительно повысилась.

«Многим ребятам приходилось самим принимать решения, строить свое расписание, углубляться в те или иные предметы, выбирать дополнительные курсы. Самообразовательная программа стала большей прерогативой школьника. И это хороший повод школам задуматься над тем, чтобы увеличить сегмент проектных заданий, самостоятельной работы учеников», — сказала Абанкина.