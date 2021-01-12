«Убивает вторичные инфекции»: поможет ли полынь бороться с COVID-19

Первые клинические испытания экстракта полыни доказали эффективность этого средства в борьбе с SARS-CoV-2 — у американских ученых получилось с его помощью остановить распространение вируса в клетках в лабораторных условиях. Результаты исследования были опубликованы на сайте bioRxiv.

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Artemisia annua, или полынь однолетняя, широко применяется в ряде стран для лечения тропической малярии и даже помогала бороться с SARS-CoV-1 — вирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Теперь ученые доказали, что в виде горячего водного экстракта она обладает противовирусной активностью против SARS-CoV-2. Причем борется с вирусом полынь уже после его проникновения в клетки.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или комбинация компонентов, действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — цитирует портал слова руководителя исследования Памелу Уэзерс из департамента биологии и биотехнологий Вустерского политехнического института.

Теперь исследователям предстоит продолжить испытания, чтобы понять, можно ли создать препарат на основе порошка из сушеных листьев полыни. По их прогнозам, он может стать недорогим и безопасным средством против нового коронавируса, которое можно использовать там, где сложно провести вакцинацию.

Российские врачи признали наличие целого спектра полезных свойств у полыни. Как объяснила «Газете.Ru» терапевт Екатерина Яшина, в русской народной медицине отвар из этой травы используется уже давно:

«Его давали при лихорадке, заболеваниях печени и селезенки, при водянке. Свежий сок, смешанный с алкоголем, — при почечнокаменной болезни, бессоннице, как противоглистное и ранозаживляющее средство».

Среди полезных свойств полыни медики выделяют противовирусное, иммуномодулирующее и противобактериальное действие. «Она оказывает комплексное действие на организм человека. Прямого воздействия на очаг заболевания, может, и не оказывает, зато убивает вторичные инфекции. Немаловажно еще противовоспалительное и противотромбатическое действие полыни. Она улучшает текучесть крови. При ковиде это как раз важный аспект», — рассказал «Газете.Ru» иммунолог Владимир Болибок.

При этом аллергикам стоит относиться к препаратам, содержащим полынь, с осторожностью, предупредили врачи. Перед применением лучше сдать аллергопробы.

«В некоторых случаях экстракт может вызвать изжогу, тошноту, рвоту, диарею. При передозировке наблюдаются тремор, головная боль, головокружение, судороги и галлюцинации, а у аллергиков может быть анафилактический шок», — отметила Екатерина Яшина.

По ее словам, препарат на основе полыни, который можно расценить как БАД, стоит применять только в качестве вспомогательной терапии при коронавирусе, но не как лекарство от него. «Это ближе к народным средствам, чем к настоящему препарату. Безусловно, есть сторонники гомеопатического лечения всех болезней, которые принимают травяные добавки и считают, что это их 100% лечит, но это не всегда так. COVID-19 — коварная болезнь, и где может вылезти осложнение, мы предугадать не можем», — уверена врач.

Согласна с коллегой терапевт-пульмонолог Марина Казакова, которая посоветовала не делать выводов на основании первых клинических испытаний: «Препарат может оказаться токсичным, например. Поэтому такие предварительные данные — совершенно не повод бежать заваривать полынь или поедать ее. Это может на самом деле только навредить».

Более того, как отметил Владимир Болибок, в России производство и употребление препаратов на основе полыни запрещено с 2013 года, несмотря на их положительные свойства.

«У нас были очень мощные препараты на основе полыни, но потом Госнаркоконтроль отнес ее к наркотическим средствам или прекурсорам, и предприятия прекратили производство ряда лекарств. И это беда, честно говоря, потому что мы лишились хороших результатов от лечения при помощи полыни.

Американские врачи, по сути, заново открывают то, что нам, российским врачам, было известно уже давно», — заключил иммунолог.

Ранее в России уже пытались найти способы лечения коронавирусной инфекции в народной медицине. Так, особым спросом в разгар пандемии пользовались чеснок, куркума, лимон и имбирь. Спрос на последний, например, в конце марта вырос на 80%. Обширное внимание россиян привлекла и чага — гриб, чаще всего растущий на березе. Он появляется на раненых или старых деревьях и защищает их от вредителей, усыхания и плесени. В случае с человеком чага способна укрепить иммунитет организма, говорила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Чагу давно используют как лечебное средство — противовирусное, бактерицидное и противоопухолевое. Употреблять ее для лечения или профилактики коронавируса лишним не будет. Чага стимулирует иммунный ответ и даже модифицирует его: она не позволяет развиться цитокиновому шторму, то есть вызывает то число солдат, которое необходимо, чтобы убить врага — вирус», — пояснила она.

Чага доступна в аптеках в виде чая, крема, кофе, сыворотки для лица и варенья. Именно этот обработанный гриб и стоит использовать для профилактики заболеваний, так как тот, что находится на дереве, мог впитать вредные вещества.

«Мы не знаем, какие соли тяжелых металлов, радионуклиды это дерево накопило. Чага может поглощать вредные отходы, которые содержит это дерево. Либо мы бежим с топором в тайгу, либо покупаем аптечную чагу, которая прошла анализ на радиацию и другие токсины», — заключила Елена Соломатина.

При этом всецело полагаться на традиционную медицину борьбу с коронавирусом медики все же не советуют. Как отметил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, у врачей нет оснований полагать, что подобные методы действительно могут помогать пациентам.

«В сказке много кому что-то помогает, однако хотелось бы узнать конкретный механизм воздействия на инфекционные процессы. Можно хоть с бубном вокруг пациента ходить, однако вряд ли ему это поможет. Мне кажется, это даже не стоит обсуждать, потому что есть болезни, определенные симптомы, патогенез, есть механизмы лечения. Если кто-то сможет показать, что традиционные средства реально могут помочь, то, пожалуйста, пусть показывают. Однако пусть сами проверяют, без привлечения народных масс», — сказал Продеус в разговоре с «Газетой.Ru».