Особая схема: почему прививаться от ковида нужно дважды

Прививка от коронавируса может оказаться неэффективной, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, заявила РИА «Новости» заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.

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«На данный момент во всех прививках от COVID-19 есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — сказала Степенская.

Терапевт Марина Казакова пояснила «Газете.Ru», что у каждой вакцины своя схема для выработки иммунного ответа, которая тщательно исследовалась в клинических испытаниях.

«Если не выполнить эту схему — никто не даст гарантий, что сформируется иммунитет к болезни», — подчеркнула она.

Двухфазная вакцина представляет собой два обезвреженных вируса, которые несут в себе ген SARS-CoV-2. Проникая в клетку, эти вирусы приносят с собой чужеродный ген, и клетки начинают производить коронавирусный белок, на который и реагирует иммунная система. Сами по себе модифицированные вирусы в организме не размножаются, то есть работают просто как система доставки.

Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели — другого, уточнила Казакова. Оба вируса несут один и тот же коронавирусный S-белок. Такую двухфазную систему называют «прайм-буст»: первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.

Поэтому, по словам Казаковой, вакцина может сработать и с первого раза, однако в довольно редких случаях. Степенская, отметила, что жителей многих стран будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом.

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят, — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — считает врач.

Иммунолог уверена: люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важность. А вот директор Федерального исследовательского вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает, что поскольку вакцинация будет проходит за счет средств федерального бюджета, информировать граждан должно государство.

«Это ответственность государства, оно должно обеспечить вакцинацию таким образом, чтобы эффективно расходовать средства», — заметил медик в беседе с Национальной службой новостей.

В то же время Полина Степенская предположила, что, возможно, необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадет. «Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила иммунолог.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 начнет снижаться лишь после того, как начнется массовая вакцинация. Чиновник выразил надежду на то, что ослабление распространения инфекции произойдет не позже лета следующего года.

«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — сказал специалист.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал два сценария развития ситуации с коронавирусом в январе.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса.

Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — предостерег специалист.

В следующем году пандемия пойдет на спад, также уверен гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — заявил на онлайн-фестивале Science Bar Hopping в конце ноября.

Специалист считает, что отступлению пандемии будет способствовать коллективный иммунитет, который может сформироваться, когда большое количество людей во всем мире переболеет и параллельно пройдет массовая вакцинация.

Вместе с тем, Максютов, как и другие специалисты, уверен: надеяться, что вирус SARS-CoV-2 одномоментно исчезнет, как «по мановению волшебной палочки», нельзя.