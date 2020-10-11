Только по направлению: регионы меняют правила прохождения КТ

Во регионах России люди, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, жалуются на большие очереди в кабинеты компьютерной томографии — в муниципальных поликлиниках и платных центрах люди проводят по несколько часов в надежде обследовать легкие, и все это — на фоне паники из-за растущего числа случаев COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в период с апреля по июнь 2020 года только в КТ-центрах Москвы провели почти в два раза больше исследований легких, чем за весь 2019 год, их количество превысило 180 тыс.

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Представители местных органов Минздрава, однако, призывают россиян не перегружать медиков и отправляться на исследование только по назначению врача: во избежание очередей региональные власти вводят новые правила для пациентов.

Так, например, со 2 октября из-за большого спроса на процедуру КТ в Пермском крае меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Соответствующее поручение​ дал глава Пермского края Дмитрий Махонин — принятое решение, по его мнению, позволит повысить скорость оказания медицинской помощи.

Ранее​ жители, обратившиеся за помощью в​ «неотложку» с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы, теперь​ «скорые» будут доставлять​ пациентов в​ приемные отделения​ больниц​ города и края и принимать следующий вызов.

В​ приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача.​ При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген либо на компьютерную томографию, а затем, после получения результатов исследований, медики назначат лечение.

О подобных решениях сообщают и в Республике Башкирии, ряде поликлиник Москвы, Омской области и других регионов. При этом врачи предупреждают, что россиянам без направления врача КТ делать нет смысла, хотя многие пациенты, заподозрившие у себя COVID-19 или получившие положительный результат теста, стремятся выполнить это исследование, чтобы понять, в каком состоянии находятся легкие.

«Стоит понимать, что прослушать изменения в легких можно и с помощью обычного стетоскопа: если врач слышит хрипы, то сперва отправляет на рентген, который так же, как и КТ, может указать на проблему», — рассказала пульмонолог Анна Сергеева.

Она пояснила, что компьютерная томография помогает врачам увидеть мельчайшие изменения в легких. Только по этому снимку можно определить степень поражения тканей — однако КТ необходимо, если диагноз «пневмония» уже есть.

«Из-за большого количества желающих, особенно тех, кто решил самостоятельно пройти исследование, те, кому действительно это необходимо в срочном порядке, не могут быстро обследоваться — им приходится ждать несколько часов либо идти в платную клинику, где также очереди», — сетует врач.

В панике из-за COVID-19 люди готовы делать КТ ежедневно, далеко не всегда руководствуюсь показаниями врачей, пожаловалась терапевт-пульмонолог Марина Казакова. Но пациенты забывают, что во время процедуры получают высокую дозу облучения — в 2-5 раз больше, чем при обычном рентгеновском обследовании. Такая доза, по мнению Казаковой, может привести к возникновению онкологических заболеваний — особенно опасна она для беременных.

Врач подчеркнула, что последствия КТ видны лишь через много лет. «При этом действительно большая разовая доза облучения может привести и к лучевому поражению органов, тканей или систем органов», — предупредила она.

Предельно допустимые дозы облучения для различных категорий персонала и пациентов определены СанПиН 2.6.1.1192-03 и НРБ-99/2009. Для населения, то есть практически здоровых людей, которым рентгенологическое исследование проводится с профилактической целью или в плане научного исследования, она составляет 1 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более.

В конечном счете, делать КТ без назначения врача не только опасно, но и не имеет смысла. «Многие едут на КТ, чтобы успокоиться: почувствовали легкое недомогание — и все. При этом, получив медицинское заключение, в котором нет конкретного плана действий и диагноза, болеющим становится хуже, только уже в эмоциональном плане», — заключила Анна Сергеева. Томограмма сама по себе о тяжести состояния человека информации не дает.