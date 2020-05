Майские праздники: какой погоды ждать москвичам

Майские праздники обещают подарить москвичам долгожданное тепло — температура не только дотянет до климатической нормы, но и превысит ее. Тем не менее, чтобы не провоцировать засидевшихся дома людей отправиться на прогулку с друзьями в ближайший парк, погода все же приберегла очередную порцию дождей, предупреждают специалисты центра погоды «Фобос».

В праздничную пятницу, 1 мая, в столице начнет постепенно улучшаться погода: дожди наконец закончатся, а столбики термометров доползут до +11…+13°С днем и к ночи опустятся до +2…+4°С.

И хотя привычные майские шашлыки пока придется отложить, можно смело отправиться восхвалять мир, труд и май на дачу, вооружившись пропуском. Тем более, сейчас самое время заняться высадкой рассады — согласно лунному календарю, 1-3 мая будут идеальным временем для садоводства. В случае, если дачи нет, потрудиться можно и дома: устроить уборку на балконе, чтобы заодно подышать свежим воздухом.

Реклама

В субботу, 2 мая, температурный фон продолжит расти: днем москвичей ждут уже совсем приятные +14…+16°С. Ночью также будет стоять на удивление теплая погода — +8…+10°С.

2 мая отмечается Весенний день астрономии. Зародился этот праздник в 1973 году в Калифорнии. Для его празднования в местной Астрономической ассоциации приняли решение не только устраивать дни открытых дверей в крупных обсерваториях, но и установить доступные телескопы на улицах, в торговых центрах и парках. С тех пор тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий и планетариев во многих странах проводят мероприятия, посвященные астрономии, в этот день. Но не в этом году: начинающим любителям астрономии будет достаточно открыть карту звездного неба и постараться различить в ковше — медведицу.

В воскресенье, 3 мая, натиск тепла усилится: даже кратковременные дожди вряд ли смогут омрачить по-настоящему весенние +19…+21°С. Несмотря на то, что дожди продолжатся и в ночное время, засыпать с открытым окном можно смело: на улице будет +9…+11°С.

3 мая — Всемирный день свободы печати. Об этом в 1993 году объявила Генеральная Ассамблея ООН. Этот день является ежегодным напоминанием людям о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами человека. И эти права надо защищать.

В начале новой недели, 4 мая, все дружно вспомнят Федора Тютчева и его стихи, так как москвичей ждет самая настоящая гроза в начале мая, которую так любил поэт. Температура при этом опускаться не будет: все те же согревающие +19…+21°С днем и +11…+13°С ночью.

4 мая киноманы отмечают День «Звездных войн». Возник этот праздник из-за игры слов, на которую обратил внимание один из поклонников киносаги. Знаменитая фраза из фильма «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you», где «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменить словом «fourth» (четвертый), что произносится абсолютно одинаково. Тогда в переводе она будет звучать: «Да пребудет с тобой четвертое мая». В честь праздника можно для разнообразия наконец осилить хотя бы один из многочисленных фильмов про джедаев, о которых вы так много слышали, но никак не решались посмотреть.

Во вторник, 5 мая, местами снова пройдут дожди, но за окном будет по-прежнему настоящая весна, которая по климатической норме даже ближе к лету. Днем — +20…+22°С, ночью — +15…+17°С. В этот день советуем выгуливать домашних животных подольше, а для похода за продуктами выбрать самый дальний магазин: такая чудесная погода будет стоять в столице последний день на этой неделе.

5 мая во всем мире отмечается День борьбы с астмой — одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Главная цель праздника состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблеме роста заболеваемости астмой и повысить качество помощи астматикам. Тем более сейчас, когда здоровье этих людей подвергается еще большей опасности — они входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.

В среду, 6 мая, в московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет за собой облачную дождливую погоду. Вслед за этими неприятными погодными явлениями начнет опускаться и температура: днем +10…+15°С, ночью +3…+8°С.

6 мая – Международный день против диет. В этот день все последователи праздника призывают людей к ведению здорового образа жизни, делая акцент на том, что человек может поддерживать форму и без голодания. Организаторы уверены, что в сравнении с правильным питанием и физической активностью диеты кажутся не только бессмысленными, но и опасными для здоровья. По этому случаю предлагаем вспомнить наши рецепты блюд из гречки и побаловать себя, например, необычной пиццей или пудингом из крупы.

В четверг, 7 мая, похолодание так активно захватит Москву, что среднесуточная температура опустится ниже майской нормы: +7…+12°С днем и +2…+7°С ночью. Зато дожди наконец перестанут стучать по крышам и в окна хотя бы на один день.

7 мая — День рождения радио. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и провел первый сеанс радиосвязи. Теперь это праздник работников всех отраслей связи.

В пятницу, 8 мая, с самого утра небо снова затянут облака, которые в итоге прольются дождями в некоторых районах Москвы. Возвращения летнего тепла синоптики не обещают, однако столбики термометров будут держаться в рамках нормы: днем до +15°С, ночью до +8°С.

8 мая — День рождения «Кока-Колы». Мало кто знает, что изначально этот напиток должен был стать лекарством от зубной боли с приятным вкусом. В 1886 году его создал фармацевт Джон Пембертон. Однако вкус нового препарата так понравился пациентам, что со временем оно превратилось просто в популярную газировку.