«Спасите жизни»: с чем сталкиваются россияне в тюрьмах США

Американцев призвали проявить человечность к россиянам, содержащимся в тюрьмах США, во время пандемии коронавируса COVID-19. Письмо с соответствующей просьбой отправил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов — адресатом стал американский министр юстиции и генпрокурор Уильям Барр.

«Мы продолжаем добиваться освобождения россиян, содержащихся в местных пенитенциарных учреждениях. Призвали проявить человечность, учесть гуманитарную составляющую вопроса и сохранить людские жизни. Хочется надеяться, что перед лицом глобального вызова власти США не останутся равнодушными и положительно отреагируют на наши запросы», — заявил глава дипмиссии на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что российские дипломаты уже обращались к авторитетным правозащитным организациям — в частности, к Human Rights Watch, а также американским представительствам Amnesty International и World Justice Project. «Тем не менее, наши письма остались без ответа», — подчеркнул Антонов.

Отметим, что 5 апреля Алла Бут, супруга осужденного в США россиянина Виктора Бута, пожаловалась, что не может связаться с мужем.

«Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике. <...> Ждем информацию из посольства РФ в Вашингтоне. Обещали дозвониться до тюрьмы», — написала гражданка РФ на своей странице Facebook.

В свою очередь Минюст США отказался комментировать возможность освобождения и передачи на родину заключенных россиян — в частности Бута, осужденного за незаконную поставку оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», и российского летчика Константина Ярошенко, заключенного в американской тюрьме по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина.

»Министерство юстиции отказывается комментировать», — заявили ТАСС в ведомстве 4 апреля.

При этом адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заверил, что защита прикладывает все возможные усилия для его освобождения из тюрьмы на принципах милосердия, который допускается применять в непредвиденных обстоятельствах. Коронавирусная инфекция может считаться именно таким обстоятельством, сообщил юрист ТАСС.

Отметим, что, в первую очередь, для заключенных опасно находиться в американских тюрьмах из-за их переполненности, пишет The New York Times. По данным World Prison Brief, в американских местах лишения свободы наказание отбывают более 2,1 млн человек — это самый большой показатель в мире.

Из-за этого заключенные не имеют возможности держать социальную дистанцию, что приводит к быстрому заражению как самих преступников, так и сотрудников тюрем. В пример NYT приводит тюрьму округа Кук в Чикаго, где 26 марта диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у двух осужденных, а уже 29 марта зараженными оказались 101 заключенный и 12 работников учреждения.

«Это очень беспокоит меня как родителя. Мой сын там спит в открытом отсеке с 60 другими людьми. Они никак не могут изолироваться и встать на шесть футов друг от друга», — сообщил отец одного из заключенных в тюрьме Вирджинии Уильям Брюэр-младший.

Эксперты предполагают, что именно содержание осужденных в таких условиях приводит к стремительному распространению коронавируса. «Удерживая больше людей в тюрьмах, вы увеличиваете общее число зараженных вирусом, а также спрос на больничные койки, аппараты ИВЛ и другие спасательные ресурсы. Власти играют в рулетку с человеческими жизнями», — подчеркнул глава Федерального офиса правозащитников в Нью-Йорке Дэвид Паттон.

Адвокаты заключенных считают, что их можно отправить на домашний арест, в больницы, а осужденных за не тяжкие преступления и вовсе отпустить. «Я в ужасе от того, что тюрьма очень скоро будет переполнена сотнями людей, больных и умирающих внутри», — заявила NYT юрист Кэти Розенфельд.

Кроме того, отбывающие сроки в местах лишения свободны США часто жалуются на антисанитарию. «Даже если вы приходите в тюрьму как посетитель, чтобы вымыть руки, вам придется пойти в другое здание», — пояснил Уилья Брюэр, отец заключенного в Вирджинии.

Врачи также обеспокоены, что заключенным, заразившимся коронавирусом, не позволяют обращаться в больницы — их обслуживают тюремные врачи, но их помощи, считают эксперты, недостаточно.

«Заключенным пациентам с теми же симптомами может быть отказано в госпитализации — при том, что обычные граждане с тем же набором симптомов могут обращаться в больницу. Уровень смертности в тюрьме и на воле будет отличаться», — сказал доктор Гомер Вентерс журналу The New Yorker.

В конце марта власти нескольких штатов начали отпускать осужденных из-за опасения распространения коронавируса в тюрьмах, пишет The Wall Street Journal. Но оказываются на свободе исключительно виновные в не тяжких преступлениях, а также пожилые люди и заключенные с неудовлетворительным состоянием здоровья.

По словам профессора-эпидемиолога из Колумбийского университета в Нью-Йорке Сэта Принса, освобождение заключенных не представляет опасности для мирных граждан. «Большинство заключенных осуждают за мелкие преступления: нарушения правил дорожного движения, неуплату штрафов и так далее, так что в среднем, согласно статистике, они проводят в тюрьме меньше месяца, а затем возвращаются в общество», — пояснил врач телеканалу «Би-Би-Си».

Точной актуальной информации относительно числа зараженных в американских тюрьмах нет. Согласно официальным данным властей, в конце марта инфекцию нашли лишь у 14 заключенных и 13 охранников. При этом сами колонии ежедневно сообщают о десятках новых инфицированных.

«Федеральные ведомства с большим запозданием и не очень охотно обновляют подобную статистику, хотя в условиях любой эпидемии именно тюрьмы являются одним из серьезных источников распространения заболеваний», — обратил внимание эпидемиолог Принс.