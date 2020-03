Медитация и Толстой: как не сойти с ума на карантине

Кофе по видеосвязи

Всемирная организация здравоохранения определила рекомендации для тех, кто находится во временной самоизоляции. Соответствующий список опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее метра от других людей», — отмечают специалисты.

В течение дня эксперты ВОЗ советуют не проводить много времени в сидячем положении: желательно не сидеть больше 30 минут подряд и почаще вставать. Тем, кто в самоизоляции будет продолжать работать, стоит поискать стол на высоких ножках, чтобы по возможности больше проводить время стоя.

«Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности — таким как чтение, настольные игры и паззлы. Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие», — указано в рекомендациях.

Не стоит забывать о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество чистой воды – напитков с содержанием сахара лучше избегать, как и алкоголя.

Поделилась своим набором советов на время самоизоляции и главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина: «Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же».

Специалист также отметила важность проведения ежедневной влажной уборки и соблюдения личной гигиены. Кроме того, во время карантина она посоветовала избегать диет.

«Я бы, честно говоря, калорийность еды не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы. Поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Не надо сейчас бросаться на диеты и пытаться худеть», — считает Драпкина.

Для того, чтобы избежать резкого набора веса, специалист посоветовала включать музыку и танцевать: таким образом можно поднять себе настроение и привести в тонус все мышцы. Чтобы не погружаться в тоску по друзьям, с которыми пока не стоит видеться, главный терапевт предложила использовать виртуальные способы общения: например, выпить вместе кофе по видеосвязи.

«Подумайте о своей стойкости»

В Министерстве здравоохранения Турции также порекомендовали изолировавшимся гражданам углубиться в чтение вместо посещения общественных мест.

«Обращаюсь к молодежи. Там, где большое скопление людей, повышается риск заражения вирусом. Даже если сами не заболеете, вы можете стать переносчиком вируса. Оставайтесь дома, читайте Толстого и Мустафу Кутлу (современный турецкий писатель — «Газета.Ru»)», — объявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Как сообщает телеканал «Би-би-си», в Великобритании для того, чтобы карантинное время не казалось невыносимо долгим, свои услуги предоставляют книжные клубы – в соцсетях они организуют чаты, в которых обмениваются списками для чтения и обсуждают прочитанные книги.

Австралийский департамент здравоохранения, в свою очередь, советует читать не только развлекательную литературу, но и научную – например, статьи, посвященные коронавирусу. Когда знаешь врага в лицо, тревога уходит сама по себе, уверены специалисты.

«Подумайте о своей стойкости и о том, как вы справлялись с трудными ситуациями в прошлом. Помните, что изоляция продлится недолго», — советуют австралийские медики.

Те, кто по каким-либо причинам совершенно невосприимчив к чтению, могут вместо этого устроить тур по музеям, которые так давно хотелось посетить. Теперь в цифровом формате свои архивы представляют Лувр, Британский музей с онлайн-коллекцией из более 3,5 млн экспонатов, музей Сальвадора Дали и даже NASA. Все онлайн-прогулки бесплатны.

«Разводиться или размножаться»

А вот Украина будет воевать со скукой во время изоляции другими способами – президент страны Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова». «Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — отметил он.

Поддержали украинцев и в Новой Зеландии. «Люди шутят: «Что делать семье на карантине — разводиться или размножаться». Сейчас самой популярной в Новой Зеландии книгой становится «Камасутра», — рассказала РИА «Новости» Анна Полак, которая работает в больнице в Окленде.

Facebook и Instagram также постепенно продвигают онлайн-тренировки на время изоляции, которые бесплатно проводят тренеры таких фитнес-клубов, как Barry's, Crossfit и David Lloyd. Инструктор по йоге Аманда Дюфур сейчас также снимает ролики с уроками, которые выкладывает на YouTube. Помимо этого, она также ведет занятия в приложениях Zoom и Skype.

«Самое лучшее в йоге — это то, что вы можете заниматься где угодно, без всякого оборудования, — говорит Дюфур. — Это действительно дает вам возможность отдохнуть и собраться с мыслями, тем более если вы теперь целыми днями сидите, сгорбившись перед ноутбуком».

Доктор Рассел Бур, пульмонолог из организации U. C. L. A. Health, советует во время карантина продолжать поддерживать нормальный образ жизни – заправлять постель, переодеваться в повседневную одежду, делать дела. Это окажет положительное влияние на психическое здоровье, и, как следствие, на физическое, цитирует его слова The New York Times.

Следить за ментальным здоровьем советуют и специалисты в Китае, рассказала РИА «Новости» студентка из России Анастасия Давидюк, она учится в провинции Хэнань. По словам девушки, китайцам и гостям КНР рекомендовано не паниковать, чтобы как можно лучше поддержать иммунитет, а также пить много горячей воды, так как она выводит токсины, делать зарядку по утрам, а также правильно питаться и высыпаться.