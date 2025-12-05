На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны Украины отказались повышать зарплаты военным ВСУ

Министр обороны Шмыгаль: увеличение зарплат военных ВСУ не планируется
Andrii Nesterenko/Reuters

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады заявил, что проектом бюджета на 2026 год увеличение денежного обеспечения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предусматривается из-за рассмотрения новой контрактной системы. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале парламента.

3 декабря на Украине был принят бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн гривен ($45 млрд).

«Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения (для ВСУ — прим. ред.) в 2026 году не предусматривается. Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые будут предусматривать улучшенные условия для всех военнослужащих», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что действующие военные смогут подписывать контракты по новой форме и получать большее вознаграждение. При этом источник средств на улучшенные контракты для солдат представитель украинского военного ведомства не назвал.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщил, что численность украинской армии по окончании конфликта с Россией может быть сокращена в связи с тем, что в бюджете не хватит денег на содержание армии численностью в миллион бойцов.

Ранее начальник Генштаба Украины заявил, что на переговорах не обсуждалась численность ВСУ.

