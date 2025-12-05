На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп предупредил Европу о риске уничтожения

Белый дом: Европа рискует подвергнуться цивилизованному уничтожению
Virginia Mayo/AP

Европа рискует подвергнуться «цивилизационному уничтожению». Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности США, подписанной американским президентом Дональдом Трампом.

По данным Белого дома, подобный исход событий может наступить из-за экономического спада, политической цензуры и иммиграции. При этом большую опасность для жизни континента представляют культурные и политические неудачи Европы, следует из документа.

«Этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации. <...> Если нынешние тенденции сохранятся, континент изменится до неузнаваемости уже через 20 лет или меньше», — говорится в стратегии.

В ноябре американский политический аналитик Грэм Фуллер заявил, что США теперь не будут считаться с волей Украины и Евросоюза, поскольку их действия препятствуют заключению мирного соглашения. По его мнению, в связи с этим Вашингтон обратится к более резким действиям.

Ранее в Европе обратили внимание на одну фразу Трампа о Путине.

