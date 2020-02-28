Добавили роскоши: какие еще машины попали под повышенный налог

Министерство промышленности и торговли внесло в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

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В перечень включены автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей — всего под удар попало 1298 моделей. «Общее количество автомобилей по категориям составило: от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от пяти до 10 млн — 484 штуки (+38); от 10 до 15 млн — 100 штук (+3); свыше 15 млн рублей — 82 штуки (+9 )», — пояснили в ведомстве.

В Минпромторге уточнили, что средняя стоимость автомобиля формируется на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Если ТС принадлежит организации, тогда юридическое лицо само определяет размер сбора и аванса — то есть владелец фирмы может выбрать: платить за каждое транспортное средство отдельно с разным коэффициентами, либо за все сразу с единым. Физические лица получают уведомление от региональных налоговых служб.

Освобождены от уплаты инвалиды, которые получили машины с помощью органов социальной защиты. Отметим, что о дорогих моделях тут речи не идет, ведь по закону мощность двигателя льготных ТС для инвалидов не должна превышать 100 лошадиных сил. Также льготы предусмотрены для многодетных родителей и ветеранов ВОВ и боевых действий.

Отдельный список у Минпромторга имеется для автомобилей высокого класса, их стоимость начинается от 5 млн рублей и ограничивается 10 млн. При расчете налога на такие машины учитываются повышающие коэффициенты.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцы машин дороже 5 млн рублей должны платить налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей — в тройном.

В список люксовых машин входят автомобили марок: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti и Rolls-Royce.

По данным ГАИ и ФНС, налоги на дорогие автомобили в России чаще всего выплачивались за Hyundai, Cadillac, BMW, Jaguar, Jeep, Infiniti, Audi, Lexus, Range Rover, Porsche и Mercedes – все эти бренды часто приобретают обычные налогоплательщики. А вот машины из элитного списка действительно доступны не всем из-за своей высокой стоимости (выше 15 000 000). К элитным относятся Bentley, Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin.

Между тем в ноябре 2019 года эксперты компании «Финэкспертиза» заявили, что россияне стали чаще «прятать» дорогие автомобили от налоговой. По данным налогового учета, в стране резко сократилось число задекларированных автомобилей дороже 10 млн рублей.

Если в период с 2015 до 2017 их было 2927, то с 2018 года число люксовых авто резко пошло на спад — их стало всего 2162, на 26,5% меньше, передавало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эти цифры взяты из налоговых документов. В реальности, отмечали эксперты, машины вряд ли продали или разбили в ДТП и перестали эксплуатировать. Дорогие машины, вероятно, стали просто чаще прятать от налоговой.

Как предположили специалисты, очевидно владельцы имущества нашли способ легально не платить налоги. Это возможно благодаря законам действующим в некоторых регионах.

Еще одна причина — машины могли перерегистрировать на юридическое лицо. Дорогих авто в собственности фирм по статистике стало больше за указанный период, заявили эксперты.