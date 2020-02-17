Весенние морозы: Вильфанд рассказал о снеге в марте

Зимняя погода может наступить в центральных регионах России в марте — вполне возможны морозы до -10°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены», — отметил синоптик.

Двумя днями ранее Вильфанд предположил, однако, что признаки весны в европейской части России должны появиться раньше обычного. Раньше синоптическая весна наступала в 20-х числах марта, но в 2020 году ее торопит аномальная теплая зима.

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Стоит отметить, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг ранний приход весны, но согласился с тем, что в ее первый месяц вернутся холода. «Март в России по климатическим канонам — месяц зимний. Положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться. И именно на март прогнозируются традиционные возвращения холодов», — подчеркнул он.

Тем не менее температурный фон окажется на 9–11°C выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля.

Будет преобладать пасмурное небо, прогнозируются осадки, преимущественно дожди. Из-за этого снег начнет бурно таять, так что в середине недели высота снежного покрова уменьшится до 1–2 сантиметров, при норме 36–38 сантиметров.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила РИАМО, что температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе будет больше напоминать конец марта, а не вторую половину февраля.

«Атмосферное давление будет понижаться. В понедельник мы ждем погоду облачную с осадками. Может быть дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы около 0°C, дневная температура будет повышаться до плюс 2°C — плюс 4°C», — рассказала Позднякова.

По ее словам, атлантический циклон из Европы будет удерживать такую погоду в течение первой половины недели. Ожидается существенное уменьшение снежного покрова. Предполагается, что в конце недели атмосферное давление начнет расти. Количество осадков снизится.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявляла, что климатическая норма в марте будет сохраняться по всей территории европейской России.

При этом на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае может быть отмечено превышение температурной нормы. Кроме того, тепловые аномалии возможны по всему Уралу и почти на всей территории Сибири.

На Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также в Приморье и Хабаровском крае климатическая норма сохранится. Однако в ряде областей Дальнего Востока она будет превышена на 1°C. В Москве и Московской области в марте ожидается «нормальная» температура для этого месяца. По словам Паршиной, по ночам возможны заморозки до -5°C, а днем воздух будет прогреваться до +6°C. На юге России ночные заморозки также могут достигать -5°C, однако днем в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкии дневная температура может подниматься до +15°C. На Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа в мартовские дни температура может доходить до +20°C.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец, в свою очередь, призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 1960-х годов. Однако синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплеть и теплеть.