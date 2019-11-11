От Наполеона до Отелло: как адвокаты защищают доцента Соколова

Адвокаты доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова собираются убедить следствие в том, что убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко он совершил, будучи в состоянии аффекта. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на знакомые с ходом дела источники.

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Защита не желает, чтобы Соколова признавали невменяемым и отправляли на принудительное лечение, отметили собеседники издания. Невменяемость ученого, если таковую докажут медэксперты, может поставить под удар его научную карьеру и образование, полученное его студентами.

По их словам, сейчас адвокаты подробно изучают образ жизни убитой доцентом 24-летней девушки. Собеседники издания полагают, что план «представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете» вполне жизнеспособен.

Если удастся доказать, что Ещенко «изводила ревностью» пожилого профессора, то со статьи 105-й «Убийство» дело можно переквалифицировать на статью 107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта». Максимальное наказание по ней составляет до 3 лет лишения свободы.

Адвокаты Соколова намерены апеллировать к позиции пленума Верховного суда РФ, в 1999 году установившего правила судебной практики по поводу дел об убийстве.

Смягчающими обстоятельствами в случае со 107-й статьей могут быть «ссора, ревность, месть, зависть», но для перевода дела «на новые рельсы» необходимо «доказать психотравмирующую ситуацию», предварявшую убийство.

Источники также отметили, что если защита решит сосредоточиться именно на такой стратегии, то «не обойдется без обстоятельств, очерняющих репутацию убитой».

Ранее Соколову назначили психиатрическую экспертизу. Адвокат доцента Александр Почуев заявил, что защита выстроена вокруг «сильного фактора», под воздействием которого историк мог совершить убийство.

По словам адвоката, Соколов раскаивается в совершенном преступлении и пребывает в состоянии шока. Однако при этом историк отказался объяснять мотивы убийства, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Стоит отметить, что доценту не грозит пожизненный срок, если будет доказано расчленение трупа девушки. Глумление над мертвым телом не может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего об особой жестокости убийства, равно как и намерение избавиться от частей тела.

Доцент истфака СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября в Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком убийстве молодой девушки. Пожилого профессора достали из реки Мойки с сильным переохлаждением, при нем полицейские обнаружили рюкзак с женскими руками, отрубленными по локоть. Кроме того, у Соколова был с собой пистолет.

Сообщалось, что он пытался утопить рюкзак в реке, чтобы избавиться от частей тела, но сам упал в воду. В ходе обыска в квартире историка полицейские нашли женское тело, голову и окровавленную пилу.

Кроме того, Соколов якобы собирался после убийства покончить с собой посреди Петропавловской крепости, одевшись в мундир эпохи Наполеона.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается одним из крупнейших отечественных специалистов по Наполеоновским войнам. Кроме того, историк состоял в научном совете Российского военно-исторического общества, однако РВИО вскоре после новостей об убийстве отреклось от связей с ним.

С именем Соколова связаны российские военно-исторические реконструкции, его считают одним из основоположников этого движения. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона. Кроме того, он проводит исторические консультации для кинематографистов, которые снимают фильмы о наполеоновской эпохе.

Соколов был известен как весьма эксцентричный человек. Его студенты рассказывали, что в ходе экзамена профессор мог накричать на них по-французски. Также СМИ сообщали, что Соколов состоял в отношениях со своими студентками, бывшими гораздо моложе историка. Одна из его бывших девушек сообщала, что однажды Соколов угрожал ей обжечь раскаленным утюгом лицо и «изуродовать на всю жизнь».

Старая знакомая Олега Соколова рассказала также «Газете.Ru», что историк всегда обладал вспыльчивым характером.

«Он, думаю, верил и хотел, чтобы его любили», — предположила женщина.

Убитая Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.