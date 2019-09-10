«Все хотят сэкономить»: как россиянки гибнут на приеме у косметологов

Следователи обвиняют косметолога одной из столичных клиник в гибели клиентки. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

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«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, оказывающей косметологические услуги. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека», — пояснила она.

Напомним, что 14 июля 2019 года в одном из частных столичных медцентров скончалась 30-летняя девушка, которая пришла на массаж лица. По сообщению СМИ, ей должны были провести сеанс лимфодренажа. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одного из специалистов центра, где скончалась москвичка, передавал, что состояние пациентки вызвало тревогу у медиков еще до начала процедуры.

По словам собеседника, у женщины наблюдался тремор, а зрачки были расширены. Несмотря на это пациентка уверила косметолога, что с ней все в порядке, и легла на массажный стол. Вскоре у нее начались конвульсии, и пошла пена изо рта. Сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пациентку не удалось.

В ходе общения со следователями косметолог заявила, что в день трагедии пациентке не проводились другие процедуры, кроме массажа. Однако при осмотре тела на лице и туловище погибшей были зафиксированы многочисленные точечные раны, похожие на следы уколов.

В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 14 июля косметолог, которая и является арендатором процедурного кабинета, ввела женщине лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо — у нее начался анафилактический шок, в результате которого она и скончалась, сообщила 10 сентября Юлия Иванова. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

После трагедии выяснилось, что у руководства клиники нет лицензии на оказание косметологических услуг, которые по закону относятся к сфере медицины. Кроме того, в центре журналистам сообщили, что ни один из сотрудников не имеет отношения произошедшему, поскольку клиника просто сдавала кабинет в аренду.

По словам главы Общественной организация по защите прав пациентов пластической хирургии, косметологии и стоматологии Андрея Хромова, важно понимать, какие именно услуги оказывала подозреваемая — косметические или косметологические. Последний вид манипуляций относится к медицинским, поэтому частное лицо не может арендовать кабинет в клинике. Если обвиняемая работала косметологом, то она должна была трудоустроиться в медцентре, на территории которого она оказывала услуги.

«Лимфодренажный массаж — это косметическая процедура. Если же клиентке сделали укол, то это уже медицинская услуга, для которой нужно соответствующее разрешение, — пояснил Хромов «Газете.Ru». — В каждом кабинете, где предоставляют медицинские услуги, должна быть антишоковая аптечка, в которой есть шприцы, антигистаминные препараты и т.д. Чтобы можно было быстро оказать помощь пациенту, у которого начинается анафилактический шок».

Поскольку следствие выяснило, что подозреваемая все же делала погибшей укол, это означает, что женщина занималась именно медицинской деятельностью.

Это не первый случай, когда клиентки страдали в результате косметологических процедур в медцентрах столицы. Так, в начале этого года москвичка Александра Лисицына ослепла на один глаз после инъекций гиалуроновой кислоты.

Она рассказала телеканалу «360», что во время инъекции почувствовала «тяжелую» боль, а затем ее правый глаз резко перестал видеть. В ответ на жалобы косметолог попросила ее потерпеть. Через некоторое время зрение не вернулось, и сотрудники центра вызвали скорую помощь.

В больнице врачи сообщили пострадавшей, что она уже никогда не сможет видеть правым глазом. Этот же диагноз подтвердили медики в Израиле. Администрация московской клиники лишь частично покрыла расходы на лечение пострадавшей за границей, оплатив ей билеты.

Лисицына сообщила, что не заключала никаких договоров с клиникой перед процедурой. В центр она обратилась по совету лучшей подруги, там же работал ее хороший знакомый. Как оказалось, косметолог, у которого она проходила роковую процедуру, тоже работала в центре неофициально.

По словам пострадавшей, представители медцентра убеждали ее не предавать историю огласке и не сообщать о ней в полицию. Тем не менее Лисицына подала заявление в органы — по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов при посещении косметолога, стоит обратить внимание на цены услуг, отмечает Андрей Хромов. По его словам, любая качественная косметологическая процедура должна стоить дорого, потому что цены на препараты очень высоки.

«Все хотят сэкономить, но если говорить честно, то квалифицированная и законная косметологическая процедура не может быть дешевой. Оправданий для скидок может быть множество, но на самом деле зачастую причина низкой цены кроется в манипуляциях с препаратом. Многие специалисты разводят ботокс или филлеры, причем эти манипуляции являются абсолютно законными. Но нужно понимать, что, например, сильно разбавленный препарат не даст устойчивого и долговечного результата. Если вы видите хорошие скидки на косметологические процедуры — 100% это означает, что качество препаратов снижено», — заключил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».