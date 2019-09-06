Изнасилование в Екатеринбурге: что сделали с полицейскими

В Свердловской области уволили трех полицейских, которых обвинили в изнасиловании 22-летней девушки. Кроме того, ряд глав отделов регионального УВД получили дисциплинарное взыскание или были сняты с поста. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

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По данным портала, был уволен начальник предполагаемых злоумышленник — командир полка патрульно-постовой службы, полковник Сергей Васильев. Также в отставку были отправлены командир взвода и начальник кадровой службы местного УВД.

«В подчинении Васильева находилось около 600 человек, за всеми невозможно уследить. Он был уволен по отрицательным мотивам, из-за чего будет лишен дополнительных льгот после выхода на пенсию. Сергей Александрович пользовался большим авторитетом в ППС. Чтобы его защитить, 40 человек написали рапорт на увольнение», — рассказал «КП» источник в полиции.

Также сообщается, что в Екатеринбург направлены сотрудники управления собственной безопасности МВД — они проследят, как в регионе ведется работа с личным составом.

Напомним, что, по версии следствия, 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, которая выходила из сауны на улице Чайковского. После этого они насильно посадили ее в служебный автомобиль, а затем отвезли в тихое место и изнасиловали.

На следующий день пострадавшая обратилась в полицию. Между тем региональные СМИ отмечают, что девушка занималась проституцией. Троим полицейским — Вячеславу Тропину, Андрею Бессарабову и Вадиму Мустафину — предъявили обвинения по стаьям «Об изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Тропина и Бессарабова арестовали, Мустафина поместили под домашний арест.

Между тем сестра Вячеслава Тропина сообщила изданию «КП-Екатеринбург», что не верит в причастность брата к преступлению. По ее словам, после произошедшего ее семье стали угрожать в интернете.

«Эта девушка проститутка. Понятное дело, что они не виноваты. В таких ситуациях девушкам верят, а не мужчинам. У Славы с ней ничего не было», — пояснила родственница обвиняемого.

Ранее дело об изнасиловании было заведено против трех полицейских в Анапе. По версии регионального управления СК, 26 августа 2019 года они изнасиловали волейболистку юношеской сборной России, которая незадолго до инцидента прогуливалась со своим возлюбленным вдоль местного пляжа. Изначально сотрудники патрульно-постовой службы собирались составить в отношении пары административный протокол за нарушение общественного порядка.

Однако в итоге правоохранители отпустили молодого человека, а девушке предложили заняться сексом. При этом, по словам спортсменки, насиловали ее только двое правоохранителей, а третий снимал происходящее на камеру.

«А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс «ВолейГрад», в котором проходила сборы спортсменка», — уточнял источник в силовых структурах сайту kp.ru.

Однако, по данным «МК», после инцидента девушка решила пойти в местное кафе. Там она танцевала с подругами. Здание она покинула с незнакомцем, свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. Вернувшись в спорткомплекс, 17-летняя девушка рассказала об изнасиловании своему тренеру.

Именно он на следующий день подал заявление в полицию. Известно, что, отыграв матч, команда улетела обратно в Москву.

«Сначала я думала, что они приехали на какой-то дебош. Но, осмотревшись, я увидела волейболистку. Она стояла поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала. Тренер стоял в джинсовых шортах и футболке. Я поймала его грустный взгляд и ушла со своими ребятами в гостиницу», — рассказала очевидица событий «МК».

По словам работницы комплекса, где остановились спортсмены, девушка уезжала из Анапы без слез. «Все, уехали от нас волейболисты, выдохнули мы. Не знаем, вернется ли потерпевшая сюда после всего. В ближайшее время вряд ли. Но вот в следующем году вроде обещали приехать. Чувствует она себя уже нормально. Выезжала вроде довольная. Не плакала», — поясняла сотрудница центра «МК».

По словам главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, причина подобных инцидентов — в низком качестве кадров и воспитании полицейских. «Потому что берут в полицию уродов, как эти. Начальники занимаются не личным составом, а своими личными делами — берут поборы с граждан и бизнеса и вовлекают в это подчиненных», — заявил он газете «Собеседник».