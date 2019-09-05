«Остается только один выход»: как сажали активиста Котова

Активист Константин Котов был приговорен к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митинга по статье 212.1 УК РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

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По данным СМИ, сразу после оглашения приговора публика в зале заседания начала скандировать «Позор!». Людей выводили из помещения с применением силы.

Следствие и суд по делу Котова прошли в рекордно короткие сроки: активист был задержан 12 августа, и уже через три дня расследование завершилось. Процесс также уместился всегда в два дня – оба заседания длились около 10 часов, из-за чего суд был вынужден работать сверхурочно.

За это время были допрошены свидетели-полицейские, которые задерживали Котова, а также советник управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента региональной безопасности Москвы Сергей Струков. Все они его уверенно опознали.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Котова и последующего приговора стали три вступивших в силу решения суда по нарушению правил проведения митинга. Так, активист ранее привлекался к административной ответственности за участие в нескольких акциях: 2 марта — в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова, 13 мая — в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», 12 июля — в поддержку Ивана Голунова. После этого 10 августа он также был задержан в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова, однако позже отпущен из полиции.

«Не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу, Котов нарушил действующее законодательство», — заявила сторона обвинения.

Изначально прокурор требовал для него 4,5 года колонии. Защита в свою очередь попыталась отстоять свободу Котова, апеллируя к постановлению Конституционного суда, вступившему в силу с конца 2017 года. Согласно нему, неоднократное участие в несогласованных акциях не образует состава преступления при отсутствии «негативных последствий». По словам его адвокатов, Котов просто скандировал лозунги, не нанося вреда окружающим.

Тем не менее, судья отклонил эти доводы, посчитав, что действия митингующих составляли реальную угрозу здоровью граждан и препятствовали движению транспорта.

Адвокат Котова попросил судью обратить внимание на факт незаконного изъятия телефона у его клиента при задержании.

«Поэтому просим оправдать, а также вместе с вынесением приговора просим вынести частное определение в адрес мэрии Москвы, которая по непонятным причинам не согласовывает публичные мероприятия, что создает условия для нарушения законодательства», — добавил юрист.

В целом защита Котова назвала заседание, которое прошло 4 сентября, несправедливым. Как утверждают адвокаты, судья отказал в допросе большинства свидетелей, а также не разрешил показать видео, которое, по мнению адвоката, доказывает невиновность программиста.

Свою вину не признал и сам Котов. В своем последнем слове он заявил, что на процессе судили не его, а «право людей на свое мнение, на свободу слова и на свободу собраний».

«Нет независимых партий, нет честных выборов. Остается только один выход — идти на улицы и там пытаться прокричать свои требования. Но даже это не разрешают», — заявил заключенный.

В ходе заседания активист рассказал, что на акцию, которая прошла 2 марта, он пришел просто чтобы сделать фотографию и отправить ее Азату Мифтахову в СИЗО. Однако ему и его товарищам помешали активисты движения SERB, которым они несколько раз прокричали «Позор».

Кроме того, по словам Котова, на несанкционированной акции 10 августа, после которой на него завели уголовное дело, он пробыл не больше 1,5 минут. За это время он даже не успел выкрикнуть ни одного лозунга.

Константин Котов стал первым обвиняемым по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ранее на два года по ней был осужден активист Ильдар Дадин — в 2016 году он был отправлен в исправительную колонию в Карелии, однако уже через год его отпустили по решению Верховного суда России.