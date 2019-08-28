В Новосибирске рухнул дом: люди под завалами. ОНЛАЙН

«Грохот был ужасный, столько криков! Люди давно говорили, что там строить нельзя. Они выкопали огромный котлован. Это русло речки, и строить надо осторожно», — рассказала изданию НГС Евгения Маркова, которая живет напротив стройки.

По ее словам, перед строительством на месте убрали детскую площадку, а котлован вырыли рядом с пятиэтажным зданием «с нарушением всех норм». После этого котлован стали закапывать и возводить стену, которая вскоре рухнула на рабочих.