В Новосибирске рухнул дом: люди под завалами. ОНЛАЙН

«Грохот был ужасный, столько криков! Люди давно говорили, что там строить нельзя. Они выкопали огромный котлован. Это русло речки, и строить надо осторожно», — рассказала изданию НГС Евгения Маркова, которая живет напротив стройки.
По ее словам, перед строительством на месте убрали детскую площадку, а котлован вырыли рядом с пятиэтажным зданием «с нарушением всех норм». После этого котлован стали закапывать и возводить стену, которая вскоре рухнула на рабочих.
Спасатели извлекли из-под завала еще оного пострадавшего, сообщил мэр Новосибирска.
В сети опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как одному из 12 рабочих, спасенного из-под завала, оказывают медицинскую помощь на месте ЧП.
Завалы разбирают при помощи экскаваторов и строительного крана. Стена рухнула в огромный котлован на месте стройки, передают очевидцы. По их словам, на место уже приехали депутаты и чиновники. Кроме того, место ЧП прибыл начальник управления ГУ МЧС по Новосибиркой области Виктор Орлов.
По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Обрушение стены произошло во время реконструкции старого одноэтажного здания, сообщили журналистам в управлении МЧС по Новосибирской области. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, однако до приезда экстренных служб рабочие начали самостоятельно искать коллег, пытаясь помочь им выбраться.
Как минимум два человека погибли при обрушении стены дома в Новосибирске, сообщают в Следственном комитете РФ. Имена погибших пока не сообщаются.
Сейчас на месте обрушения работают 70 человек и 20 единиц техники, однако в ближайшее время группировка спасателей будет увеличена, сообщили в МЧС РФ. По данным телеграм-канала Mash, площадь обрушения составила 150 кв метров.
Один из 12 человек спасен из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В результате происшествия под завалами могут находиться 11 человек, одного пострадавшего достали живым, и он был передан врачам», — сказали в ведомстве.
Здравствуйте, дорогие читатели! В Новосибирске произошло чрезвычайное происшествие: на одной из строек города рухнула стена возводившегося здания. По словам представителей экстренных служб региона, под завалами оказались 12 человек.