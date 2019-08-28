В Новосибирске рухнул дом: люди под завалами. ОНЛАЙН

Рухнувшая стена дома в Новосибирске погребла под собой рабочих — онлайн

В Новосибирске произошла трагедия: рухнула стена строящегося дома — под завалами остались рабочие. По данным МЧС, погребены под обломками 11 человек — одного уже удалось спасти. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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10:11

«Грохот был ужасный, столько криков! Люди давно говорили, что там строить нельзя. Они выкопали огромный котлован. Это русло речки, и строить надо осторожно», — рассказала изданию НГС Евгения Маркова, которая живет напротив стройки.

По ее словам, перед строительством на месте убрали детскую площадку, а котлован вырыли рядом с пятиэтажным зданием «с нарушением всех норм». После этого котлован стали закапывать и возводить стену, которая вскоре рухнула на рабочих.

10:05

Спасатели извлекли из-под завала еще оного пострадавшего, сообщил мэр Новосибирска.

10:00

В сети опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как одному из 12 рабочих, спасенного из-под завала, оказывают медицинскую помощь на месте ЧП.

09:57

Завалы разбирают при помощи экскаваторов и строительного крана. Стена рухнула в огромный котлован на месте стройки, передают очевидцы. По их словам, на место уже приехали депутаты и чиновники. Кроме того, место ЧП прибыл начальник управления ГУ МЧС по Новосибиркой области Виктор Орлов.

09:52

По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

09:47

Обрушение стены произошло во время реконструкции старого одноэтажного здания, сообщили журналистам в управлении МЧС по Новосибирской области. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, однако до приезда экстренных служб рабочие начали самостоятельно искать коллег, пытаясь помочь им выбраться.

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Инцидент Новосибирск/Vk.com
09:42

Как минимум два человека погибли при обрушении стены дома в Новосибирске, сообщают в Следственном комитете РФ. Имена погибших пока не сообщаются.

09:36

Сейчас на месте обрушения работают 70 человек и 20 единиц техники, однако в ближайшее время группировка спасателей будет увеличена, сообщили в МЧС РФ. По данным телеграм-канала Mash, площадь обрушения составила 150 кв метров.

09:31

Один из 12 человек спасен из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В результате происшествия под завалами могут находиться 11 человек, одного пострадавшего достали живым, и он был передан врачам», — сказали в ведомстве.

09:28

Здравствуйте, дорогие читатели! В Новосибирске произошло чрезвычайное происшествие: на одной из строек города рухнула стена возводившегося здания. По словам представителей экстренных служб региона, под завалами оказались 12 человек.