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Датчики спросят у ясеня

Московской экологии помогут из-за рубежа

На территории парка «Зарядье» в центре Москвы Артем Сизов/«Газета.Ru»
На территории парка «Зарядье» в центре Москвы
Датчики на деревьях, бэби-бум из-за благоустройства улиц, сады вместо промзон и санки как альтернатива велосипедам на зиму. Все это обсуждалось на первом заседании Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы, прошедшем во вторник, 13 марта. Высказанные на совете предложения войдут в экологическую стратегию столицы, которую предполагается продлить до 2050 года.

В Москве прошло первое заседание Международного экспертного совета по вопросам экологии при столичном правительстве. В совет, созданный в 2018 году, входят как представители городов, проводящих политику устойчивого развития, так и члены общественных организаций, помогающих внедрять лучшие экологические и климатические инициативы. Основная цель — воспользоваться опытом зарубежных городов в сфере экологии, а также получить рекомендации, выработанные специально для столицы России.

Все решения совета носят рекомендательный характер, они будут включены в основу экологической политики Москвы, которая рассчитана на период до 2030 года, уточнил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Чиновник добавил, что экологическая стратегия города может быть продлена на более длительный период — до 2050 года.

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«Мы очень высоко ценим опыт шведских городов по ограничению неэкологичного транспорта. Они здесь являлись пионерами — и это в условиях длительной эксплуатации людьми своих автомобилей. Опыт Парижа по созданию садов, зеленых скверов, удачно совмещающих экологическую и эстетическую функции. Берлинскую стратегию сохранения биоразнообразия в городах. Развитую методологию экологичного строительства Лондона», — заявил Кульбачевский.

По словам главы департамента природопользования, у города есть несколько основных задач. Первая — это повышение эффективности использования городских земель, «прежде всего, за счет реорганизации неэффективных территорий (производственных и промышленных зон), за счет реновации». Вторая задача — регенерировать экологически неблагополучные территории, в том числе и для того, чтобы новые дома можно было строить там, а не на каких-то свободных землях.

Кульбачевский добавил, что московская экология находится на уровне остальных ведущих мегаполисов мира, а то и выше.

Например, деятельность водоканалов в столице регулируется более подробно, чем в мире, а водопотребление в Москве за последний год сократилось на 9%.

В городе есть инновационные в организационном плане форматы озеленительных программ («Миллион деревьев»). Кроме того, площадь зеленых насаждений к 2030 году планируется увеличить с нынешних 54,5% (с учетом озеленения во дворах) до 60%. Это станет возможным за счет реорганизации промзон: «оздоровления» грунта, строительства компактных домов и высадки растений буквально везде, где только можно. Подобные проекты реализуются в Нагатинской пойме, привел пример глава департамента природопользования.

Первое заседание совета было названо предварительным — основной состав соберется в конце августа в рамках второго Климатического форума в Зарядье. Тем не менее, эксперты высказали ряд предложений, которые могут быть реализованы в Москве. В частности, профессор экологии леса Университета Тосканы, лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини рассказал о концепции «Природа 4.0». Суть ее в использовании высоких технологий для отслеживания состояния природы. В это включены как датчики мониторинга качества воздуха, так и сенсоры, определяющие здоровье деревьев в зависимости от множества факторов окружающей среды.

«Мониторить зеленые насаждения датчиками, как предложил господин Валентини, имеет смысл и вполне может быть осуществлено в Москве, — сообщил Кульбачевский журналистам. --

У нас есть дорогие деревья, например, на Тверской. Конечно, на каждое дерево и листик датчик не поставишь, но в знаковых местах вполне можно использовать и эту технологию, чтобы следить за состоянием растений».

Учредитель-партнер архитектурного бюро «Гейл Аркитектс», датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, не первый год консультирующий московскую мэрию, также заявил о том, что городские власти должны следить за озеленением столицы. «Сейчас в Москве наконец-то все серое стало зеленым», — прокомментировал он обустроенные городские пространства.

Он также дал несколько рекомендаций по благоустройству улиц: «Хороший город должен быть удобен для пожилых людей. Но и другие люди должны не только хотеть гулять по городу, но и быть способными сделать это физически. А это невозможно, если улицы отданы машинам». Гейл добавил, что в последние годы москвичи стали чаще выходить на улицы, чтобы просто погулять, пространства стали комфортными и привлекательными, «например, качели на Тримуфальной площади постоянно заняты, даже в девять вечера». Из-за этого, предположил он, люди стали активнее знакомиться, приглашать друг друга на свидания и в Москве начался бэби-бум. На это другой член экспертного совета, руководитель лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич в шутку пообещал запросить статистику, чтобы проверить, соответствует ли заявление Гейла истине.

Среди остальных предложений, высказанных на экспертном совете, можно выделить прокладку санных дорожек как альтернативу велосипедным.

«Велосипеды — дело хорошее, но надо их где-то и парковать зимой. Можно проложить дорожки, условно, от дома к школе, по снегу, чтобы люди ездили на норвежских санках на короткие расстояния»,

— такая идея с «климатическим колоритом», в частности, поступила от директора Центра энергоэффективности — XXI век, лауреата Нобелевской премии мира Игоря Башмакова.

О том, чтобы использовать минусы (и Москвы, и погодные) в качестве плюсов, сказал и эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, руководитель Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты города Москвы Евгений Гашо. «Лишним теплом (низкопотенциальным, которое, например, вырабатывается на производственных площадках как «побочный выхлоп» или есть в грунте — «Газета.Ru») можно с помощью тепловых насосов растапливать снег, обогревать помещения зимой или охлаждать их летом (в этом случае энергия питает кондиционер — «Газета.Ru»). Вторичную энергию, в частности, уже активно использует МНПЗ, в московском метрополитене тоже начинают подобный проект», — резюмировал эксперт.