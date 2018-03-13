Датчики спросят у ясеня

В Москве прошло первое заседание Международного экспертного совета по вопросам экологии при столичном правительстве. В совет, созданный в 2018 году, входят как представители городов, проводящих политику устойчивого развития, так и члены общественных организаций, помогающих внедрять лучшие экологические и климатические инициативы. Основная цель — воспользоваться опытом зарубежных городов в сфере экологии, а также получить рекомендации, выработанные специально для столицы России.

Все решения совета носят рекомендательный характер, они будут включены в основу экологической политики Москвы, которая рассчитана на период до 2030 года, уточнил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Чиновник добавил, что экологическая стратегия города может быть продлена на более длительный период — до 2050 года.

Реклама

«Мы очень высоко ценим опыт шведских городов по ограничению неэкологичного транспорта. Они здесь являлись пионерами — и это в условиях длительной эксплуатации людьми своих автомобилей. Опыт Парижа по созданию садов, зеленых скверов, удачно совмещающих экологическую и эстетическую функции. Берлинскую стратегию сохранения биоразнообразия в городах. Развитую методологию экологичного строительства Лондона», — заявил Кульбачевский.

По словам главы департамента природопользования, у города есть несколько основных задач. Первая — это повышение эффективности использования городских земель, «прежде всего, за счет реорганизации неэффективных территорий (производственных и промышленных зон), за счет реновации». Вторая задача — регенерировать экологически неблагополучные территории, в том числе и для того, чтобы новые дома можно было строить там, а не на каких-то свободных землях.

Кульбачевский добавил, что московская экология находится на уровне остальных ведущих мегаполисов мира, а то и выше.

Например, деятельность водоканалов в столице регулируется более подробно, чем в мире, а водопотребление в Москве за последний год сократилось на 9%.

В городе есть инновационные в организационном плане форматы озеленительных программ («Миллион деревьев»). Кроме того, площадь зеленых насаждений к 2030 году планируется увеличить с нынешних 54,5% (с учетом озеленения во дворах) до 60%. Это станет возможным за счет реорганизации промзон: «оздоровления» грунта, строительства компактных домов и высадки растений буквально везде, где только можно. Подобные проекты реализуются в Нагатинской пойме, привел пример глава департамента природопользования.

Первое заседание совета было названо предварительным — основной состав соберется в конце августа в рамках второго Климатического форума в Зарядье. Тем не менее, эксперты высказали ряд предложений, которые могут быть реализованы в Москве. В частности, профессор экологии леса Университета Тосканы, лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини рассказал о концепции «Природа 4.0». Суть ее в использовании высоких технологий для отслеживания состояния природы. В это включены как датчики мониторинга качества воздуха, так и сенсоры, определяющие здоровье деревьев в зависимости от множества факторов окружающей среды.

«Мониторить зеленые насаждения датчиками, как предложил господин Валентини, имеет смысл и вполне может быть осуществлено в Москве, — сообщил Кульбачевский журналистам. --

У нас есть дорогие деревья, например, на Тверской. Конечно, на каждое дерево и листик датчик не поставишь, но в знаковых местах вполне можно использовать и эту технологию, чтобы следить за состоянием растений».

Учредитель-партнер архитектурного бюро «Гейл Аркитектс», датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, не первый год консультирующий московскую мэрию, также заявил о том, что городские власти должны следить за озеленением столицы. «Сейчас в Москве наконец-то все серое стало зеленым», — прокомментировал он обустроенные городские пространства.

Он также дал несколько рекомендаций по благоустройству улиц: «Хороший город должен быть удобен для пожилых людей. Но и другие люди должны не только хотеть гулять по городу, но и быть способными сделать это физически. А это невозможно, если улицы отданы машинам». Гейл добавил, что в последние годы москвичи стали чаще выходить на улицы, чтобы просто погулять, пространства стали комфортными и привлекательными, «например, качели на Тримуфальной площади постоянно заняты, даже в девять вечера». Из-за этого, предположил он, люди стали активнее знакомиться, приглашать друг друга на свидания и в Москве начался бэби-бум. На это другой член экспертного совета, руководитель лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич в шутку пообещал запросить статистику, чтобы проверить, соответствует ли заявление Гейла истине.

Среди остальных предложений, высказанных на экспертном совете, можно выделить прокладку санных дорожек как альтернативу велосипедным.

«Велосипеды — дело хорошее, но надо их где-то и парковать зимой. Можно проложить дорожки, условно, от дома к школе, по снегу, чтобы люди ездили на норвежских санках на короткие расстояния»,

— такая идея с «климатическим колоритом», в частности, поступила от директора Центра энергоэффективности — XXI век, лауреата Нобелевской премии мира Игоря Башмакова.

О том, чтобы использовать минусы (и Москвы, и погодные) в качестве плюсов, сказал и эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, руководитель Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты города Москвы Евгений Гашо. «Лишним теплом (низкопотенциальным, которое, например, вырабатывается на производственных площадках как «побочный выхлоп» или есть в грунте — «Газета.Ru») можно с помощью тепловых насосов растапливать снег, обогревать помещения зимой или охлаждать их летом (в этом случае энергия питает кондиционер — «Газета.Ru»). Вторичную энергию, в частности, уже активно использует МНПЗ, в московском метрополитене тоже начинают подобный проект», — резюмировал эксперт.