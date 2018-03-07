Грипп в России: «ситуация близка к введению карантина»

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке ОРВИ и гриппа в 24 субъектах России. При этом больше всего болеют россияне старше 15 лет: по этой категории эпидемиологический порог превышен в 18 субъектах РФ. Что касается детей, то высокий уровень заболеваемости у малышей до двух лет замечен в 12 регионах, у детей 3-6 лет — в 16 субъектах России, а среди школьников до 14 лет — в 17 регионах страны.

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Большинство россиян, согласно обследованиям врачей, болеют гриппом типа А («Мичиган» и «Гонконг»). Пациентов, у которых обнаружили грипп типа В («Брисбен»), почти в два раза меньше (537 против 1134 случая).

В связи с эпидемией гриппа в ряде региональных школ и больниц был объявлен карантин. Так, в Самарской области полностью закрыты 8 школ и 15 детских садов, а еще в 69 школах и 28 детских садах учебный процесс был частично приостановлен.

Москве досталось меньше всех: показатели заболеваемости зафиксированы ниже эпидпорога на 43,7%.

Медики связывают это в том числе и с успешной кампанией по вакцинации, проходившей в столице минувшей осенью. В рамках программы бесплатную прививку можно было сделать не только в районной поликлинике, но и в МФЦ или прямо у метро — в специальных «вакцин-мобилях».

Всего, по последним данным, в России от гриппа привито более 67,4 млн человек — чуть меньше половины населения страны. Член общественного совета Минздрава Алексей Старченко отметил, что даже если специалисты не «попадают» в тот штамм гриппа, который функционирует на данный момент, разрабатываемая каждый год новая вакцина помогает общей иммунизации населения.

Однако то, что в Москве или других регионах не объявлена эпидемия гриппа, вовсе не значит, что подхвативших этот вирус за весь сезон там не было. Число заболевших должно достичь определенного уровня (эпидемиологического порога), а до тех пор многие терапевты предпочитают ставить диагноз «ОРВИ», а не «грипп».

По мнению экспертов, хотя вспышка гриппа пришлась уже формально на весну и проявилась далеко не во всех регионах, говорить о том, что эпидемия болезни миновала Россию, нельзя. По словам доктора медицинских наук и профессора Первого Московского медуниверситета им. Сеченова Евгения Ачкасова,

«эпидемия в 24 регионах — это серьезно, болеет практически четверть страны, даже больше». Кроме того, март — вполне «подходящий» для гриппа месяц.

«Все зависит от особенностей климата, каждый год все может меняться. Также на уровень зараженности влияет авитаминоз и слабость иммунитета населения. Сегодня в российских больницах из-за высокого количество больных ОРВИ и гриппом врачи откладывают плановые операции. Ситуация вообще близка к введению карантина», — заявил он «Газете.Ru».

Единственная позитивная тенденция, которая, скорее всего, продолжится и в этом году, — от гриппа в России стали реже умирать. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2017 году число смертей из-за гриппа в стране снизилось в 20 раз по сравнению с 2016 годом:

«У нас был очень невысокий удельный вес тяжелых случаев при заболевании гриппом — не более 4% во всех субъектах России. У нас практически не было летальных случаев».

Данных за сезон 2017-2018 пока не имеется, поскольку он пока не завершился.

Грипп опасен не сам по себе, а последствиями и осложнениями. В группе риска находятся дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ачкасов отметил, что из-за гриппа может развиться пневмония, тяжелые поражения почек, неврологические поражения и менингит. Эти осложнения особенно опасны для «сердечников» и пожилых (у них они накладываются на уже имеющиеся острые и хронические заболевания).

Именно такие категории населения пострадали сильнее всего в Европе. По информации Роспотребнадзора, высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа зафиксирована в Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косово. Большинство тяжелых случаев в европейских странах вызваны гриппом типа B и встречаются у лиц старше 15 лет.

В конце февраля сообщалось, что в Чехии за три недели в результате эпидемии гриппа умерли 50 человек — 43 из них были старше 60 лет. По информации государственного мединститута Чехии, число больных в стране на сегодня составляет 1,95 тыс. человек на 100 тыс. населения. В тяжелом состоянии и с осложнениями в больницах находятся 199 человек.

Эпидемия в этом году коснулась не только Европы, но и США: еще в конце январе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, собирающимся посетить Штаты, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности.

Рост активности гриппа в США начался в ноябре 2017 года. На третьей неделе 2018 года число подхвативших инфекцию было выше обычного практически в три раза. В 49 штатах объявили эпидемию гриппа. В результате болезни погибло 37 детей.

Алексей Старченко считает, что высокая смертность от гриппа в Европе может объясняться тем, что там и у нас «в ходу» разные подтипы вируса. Соответственно, эпидемия в Европе необязательно должна перенестись в Россию.

«Есть более патогенный, а есть менее патогенный вирус. Кончено, некоторые формы гриппа обладают повышенной летальностью — все зависит от антигенов «H» и «N», из сочетаний которых формируются различные штаммы. Можно предположить, что в Чехию и другие европейские страны был завезен патологический штамм», — сообщил он.

Медики в очередной раз призвали не пытаться идти на работу или учебу при первых признаках заболевания. «Такой героизм лишь грозит выбить из строя весь коллектив», — подчеркивает Ачкасов.

Кроме того, рекомендуется избегать слишком частых контактов с людьми в общественных местах или вообще воздерживаться от них. Врачи советуют регулярно и тщательно мыть руки, лицо и нос — особенно после улицы и общественного транспорта. Они также призывают проветривать и увлажнять жилые и рабочие помещения. В зимне-весеннем рационе должны быть фрукты, содержащие витамин С — например, клюква, брусника и лимон.