Тайна королевской «дэ»

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон проговорилась о поле будущего ребенка. Букмекеры расстроились, что потеряют деньги. А журналисты предположили, что герцогиня Кембриджская говорила вовсе не о наследнике британской короны, а, например, о своей собаке.

В среду герцогиня Кембриджская посетила город Гримсби в британском графстве Линкольншир. Принимая от представителей общественности подарок — плюшевого медвежонка, она сказала: «Спасибо, я возьму его для…» На последнем слове герцогиня резко оборвала себя, однако успела произнести начальную букву — английское d. Именно с нее начинается слово daughter, то есть «дочь». «Вы хотели сказать «дочь», не так ли?» — тут же уточнила у Миддлтон 67-летняя Сандра Кук, которая стояла в толпе. «Нет… я не знаю, — ответила герцогиня, тут же добавив с улыбкой, — мы не говорим». В ходе того же визита она рассказала, что малыш уже проявляет активность. Обычно мать чувствует движения ребенка в утробе с 24-й недели беременности.

В британской прессе тут же началось обсуждение реплики герцогини, ребенка которой с нетерпением ожидают все жители страны. В настоящее время букмекерские конторы принимают ставки на пол ребенка. Британцы ставят шесть к четырем, что это будет мальчик. Представитель букмекерской компании Ladbrokes Джессика Бридж говорит, что Миддлтон сбила ставки. «Вот наши лица вытянутся, когда новорожденный окажется мальчиком, но мы уверены, что этим летом появится новая принцесса», — пояснила она The Telegraph. Журналист издания Гордон Райнер напомнил, что недавно были опубликованы исследования, утверждающие, что девочки рождаются у женщин со стройными фигурами и у мужчин, которые заняты на стрессовых работах. Так что шанс на появление новой принцессы очень велик.

Впрочем, Райнер добавляет, что, возможно, герцогиня говорила совершенно о другом. Например, о собаке (по английски — dog). У нее есть пес Лупо, но обещание отдать игрушку псу выглядело бы несколько не по-королевски. Или хотела назвать ребенка по имени — Джордж или Диана. Таким образом, тайна пола королевского ребенка до сих пор не раскрыта.