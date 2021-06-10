Кольцеобразное солнечное затмение: каким его увидели жители разных стран
Солнечное затмение 10 июня 2021 года стало первым для России за 55 лет кольцеобразным затмением — при нем Луна находится от Земли настолько далеко, что конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Луна оказывается визуально меньше Солнца, что и приводит к появлению солнечного «кольца» вокруг нее.
За затмением наблюдали в 60 странах, но лучше всего его было видно в Канаде, Гренландии и некоторых городах России. А жители Чукотки могли увидеть, как Луна закроет солнечный диск на 91%.
В следующий раз россияне увидят кольцеобразное затмение 1 июня 2030 года на юге европейской части страны, а в окрестностях Москвы — лишь 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.
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