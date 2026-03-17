Шарий назвал имя претендента на пост главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить главнокомандующим вооруженными силами страны основателя и первого командира националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Билецкого. Об этом со ссылкой на популярного украинского блогера Андрея Шария сообщает РИА Новости.

По словам Шария, Зеленский на полном серьезе заявил об этом недавно в своем офисе.

Блогер насмешливо назвал Билецкого «выдающимся полководцем».

10 марта Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что будет продолжать поддерживать неонацистское подразделение «Азов».

8 марта представитель российских силовых структур рассказал, что основатель «Азова» и командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий формирует лично преданную ему армию радикалов на послевоенный период. По словам источника, эти люди нужны Билецкому для будущих провокаций и «кровавых разборок» после окончания российско-украинского конфликта.

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.